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    СМИ сообщили о новом задержании оппозиционера Гозмана*

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    Оппозиционный политик Леонид Гозман* (признан иноагентом) снова задержан в Москве. Его забрали на выходе из спецприемника в Мневниках, где он отбывал административный арест в 15 суток.

    «Его задержали на территории спецприемника. Он позвонил мне и сказал, что его везут в ОВД «Тверское». Я сам сейчас направляюсь туда. Что ему вменяют, пока неясно, так как последние 15 суток он отбывал арест», — рассказал адвокат политика Михаил Бирюков изданию MSK1.RU.

    «Фонтанка» писала, что 30 августа Леонид Гозман получил административный арест на 15 суток. Его признали виновным в отождествлении СССР и нацистской Германии. Арест Гозмана закончился как раз сегодня вечером. По данным СМИ, сейчас его везут в ОВД «Тверское».

    Напомним, что в середине июля Гозман также стал фигурантом уголовного дела из-за ситуации с израильским гражданством.

    * Признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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