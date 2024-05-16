В тесноте, да не в обиде. Чиновники требуют от строителей отказаться от мини-студий меньше 28 м2

Как гром среди ясного неба грянуло требование строительных чиновников: больше нельзя строить жилье меньше
По большому счету норма в
На практике это означает, что теперь согласовать проект дома, где есть квартиры меньше
А спустя сутки о намерении ввести такое же правило заявили и власти Ленобласти. «Ленинградская область как регион — лидер жилищного строительства России поддержит инициативу Москвы по улучшению параметров строящегося жилья, — говорится в официальном телеграм-канале губернатора Александра Дрозденко. — Сейчас площадь студий в новостройках Ленобласти не может быть ниже
То есть в Мурино, Кудрово, Буграх, Янино и прочих уже многолюдных пригородах за административной чертой Петербурга с лета закладывать жилые комплексы с малогабаритными студиями будет нельзя.
Студии действительно остаются одним из наиболее ликвидных форматов на рынке строящегося жилья. По данным аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург», в сегменте масс-маркет средняя площадь студий в новостройках города составляет
В строительных ведомствах Петербурга в ответ на просьбу прокомментировать этот вопрос пока что о нововведениях не говорят. Однако гарантий, что такая команда не поступит в ближайшие дни, нет.
Так что петербургские строители восприняли грядущий запрет на мини-студии как уже почти свершившийся факт. Стоит отметить, что во всех компаниях, опрошенных «Фонтанкой», никто особых возражений не высказывал. Однако нет нужды говорить, что микроквартиры строятся и покупаются не от хорошей жизни.
Стоимость квадратного метра в новостройке в Петербурге за последние несколько лет удвоилась, и сейчас в среднем приближается к
Студия в 20 «квадратов» теоретически доступна тем, у кого доход в семье
Ольга Тихомирова, начальник отдела продаж СК «Дальпитерстрой», говорит, что вполне резонно ожидать такие ограничения и в Петербурге, причем в самом ближайшем будущем.
«Мы никогда не практиковали такой мелкий метраж, о котором идет речь, исходя, прежде всего, из требований элементарного комфорта для покупателей. Жить в студии
Среднерыночная площадь студии сейчас около
«Не секрет, что в лидерах по популярности в Петербурге и пригородах квартиры небольших метражей, этот тренд неизменен последние лет пятнадцать. По итогам 2023 года студии и однокомнатные в спросе занимают 71%, в
Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», также допускает, что запрет на квартиры меньше
«Но для оценки такой вероятности нужно проанализировать рынок. С одной стороны, Петербург один из лидеров среди городов России по строительству малогабаритного жилья. С другой — спрос определяется финансовыми возможностями и условиями покупки. Например, семейная ипотека подтолкнула продажи квартир больших площадей. По нашей практике, по этой программе не то что студии, даже однокомнатные квартиры не приобретались», — говорит Сергей Софронов.
Он не согласен с тем, что малая нарезка квартир «тянула» всю экономику строительного бизнеса. В себестоимости тоже есть разница. Например, каждая студия — это санузел, балкон, выводы и подключение ко всем внутренним коммуникациям и прочее. То есть весь базовый набор многокомнатной квартиры в пересчете на меньший общий метраж.
При этом Сергей Софронов отмечает, что ограничение в
Кроме того, Сергей Софронов приводит такие данные: с 2021 средняя площадь во всех сделках в новостройках в Петербурге сократилась с
«Студии, если так можно выразиться, транзитное жилье. К лучшим жилищным условиям, к новому семейному статусу, к собственной квартире и так далее. Для покупателей лучше, когда есть возможность приобрести небольшую, но недорогую недвижимость, чем когда такие варианты не предлагаются. И опять же, нельзя игнорировать условия покупки. Дорогая ипотека снимает с повестки вопрос метража, поскольку в таком случае малодоступно становится все», — уверен Сергей Софронов.
«У нас нет информации по поводу возможных аналогичных ограничений по площади квартир в Петербурге. Тем не менее, если власти примут решение ввести запрет на строительство микроквартир, мы будем считать такую меру оправданной и, конечно, будем соблюдать требования», — обещает Егор Федоров, коммерческий директор GloraX. Причем в таком шаге от видит и преимущества: переизбыток малогабаритных вариантов в рамках одного комплекса ведет к увеличению плотности жилой застройки, очередям в ожидании лифта, нагрузке на социальную инфраструктуру, нехватке парковочных мест и в целом ухудшает качество жизни.
«У нас в стране существует санитарная норма минимально допустимого размера жилплощади на одного человека. Норма колеблется в зависимости от региона, например в Москве она составляет
«Пока такой информации в адрес застройщиков Петербурга не поступало. На мой взгляд, инициатива по нормированию минимальной площади квартиры — правильная и не критичная для социально ответственных застройщиков. Ограничения абсолютно справедливы, но отказываться от студий, как от формата, было бы неправильно», — говорит Юлия Ружицкая, генеральный директор агентства недвижимости «Главстрой».
При этом она отмечает, что целевая аудитория у них вполне понятна. Основными группами владельцев студий выступают студенты, для которых квартиру приобрели родители, а также не состоящие в браке молодые люди. В данном случае малогабаритная квартира выполняет функцию стартового жилья, которое можно будет продать через какое-то время и улучшить свои жилищные условия.
«Разговоры об увеличении предельно допустимой площади квартир ведутся достаточно давно. В Ленинградской области такое ограничение действует уже несколько лет. В регионе формально запрещено проектировать и строить студии площадью менее
Следующий шаг в этой логике — начать строить только квартиры с двумя, тремя и более спальнями. Но тогда эти объекты просто будут пустовать, так как очевидно, что бюджет на их приобретение значительно выше, чем бюджет на приобретение студии или однокомнатной квартиры. В сегодняшних условиях цена квадратного метра такова, что 70–80% сделок приходится на малокомнатные квартиры. При всей благости идеи, которая стоит за принимаемыми ограничениями, за ней должны стоять также экономические расчеты и социологические исследования, уверена Наталья Кукушкина.
«В наших проектах на студии приходится от 20 до 30% от общего объема квартир. Их площадь варьируется от 22 до
«Я не думаю, что в Петербурге быстро введут такие ограничения. Только если их примут на федеральном уровне. "Мелкая нарезка" хороша с точки зрения невысокой цены лота и попадания в лимиты ипотеки с господдержкой. Как правило, такие квартиры приобретают как первые или под последующую сдачу. И спрос на них есть всегда», — уверен Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест».
«В последние несколько лет сложился устойчивый тренд на уменьшение площадей всех типов квартир в объектах различных классов, не стали исключением даже проекты бизнес-класса и элитные объекты. При этом в квартирографиях жилья масс-маркет, студии и однокомнатные квартиры давно занимают определяющую долю — более 50%. Причина понятна — высокая стоимость недвижимости и низкая платежеспособность населения. Чтобы сделать доступнее покупку и получение ипотечного кредита с его последующим обслуживанием, нужно уменьшать площадь лотов, — рассказывает Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ». — Уменьшение площадей компенсируется внимательным отношением к эргономике внутреннего пространства и функциональности каждого метра квартиры и поиску оптимизации, которая достигается за счет выноса отдельного функционала за пределы квартиры. В МОПах создаются колясочные и велосипедные общего пользования. Уже давно не редкость проекты, в состав которых входят кладовые помещения. Из наметившихся трендов — расширение общественной инфраструктуры, в состав которой входят помещения для проведения мероприятий, например детского праздника, или коворкинги с рабочими местами. Даже в проектах класса комфорт появляются холлы под
При этом, отмечает Екатерина Немченко, переход рынка к малоразмерным студиям был последовательным и логичным. Поначалу площади квартир сокращались за счет коридоров. В текущий момент они уменьшаются за счет устранения вспомогательных кладовых помещений, уменьшения размера комнат, сокращения количества санузлов, зонирования и поиска эргономичных решений для различных функциональных сценариев использования каждого метра в квартире. Мебельщики подстраиваются под эти изменения и предлагают решения в виде трансформируемой мебели, применяют многофункциональные элементы.
«В новых проектах «РСТИ» класса комфорт средняя площадь студий лежит в диапазоне
«Введение ограничений на минимальную площадь квартир в Москве — совершенно правильный и разумный шаг. Наша компания была готова к этой ситуации, и мы не строим студии меньше
«Мы не ожидаем появления подобных ограничений в Петербургской агломерации, поскольку в текущих условиях схожие меры вполне могут остановить выход новых проектов в регионе. На студии и однокомнатные квартиры в Петербургской агломерации сегодня приходится почти 70% в общей доле продаж. Эта доля колеблется очень незначительно даже на фоне нарастающего интереса к многокомнатным квартирам», — уверена коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова.
По ее словам, для собственного проживания покупатели обычно выбирают квартиры площадью
Основная причина популярности кроется в стоимости таких лотов, а точнее — в размере первоначального взноса за их покупку. Высокий спрос на малогабаритные квартиры поддерживается в том числе выросшим до 30% первоначальным взносом в рамках программы льготной ипотеки и до 20% — по программам семейной ипотеки.
«При этом наши исследования показывают, что каждый пятый клиент, который может нормально обслуживать ипотечный кредит, не в состоянии накопить нужную сумму для взноса — такие клиенты могут позволить себе внести не более 15% от стоимости квартиры, — объясняет Мария Орлова. — Нужно понимать, что если у человека нет возможности накопить на первоначальный взнос даже для покупки однокомнатной квартиры, то после принудительного увеличения ее площади он тем более не будет нигде ничего покупать, и общий объем спроса на рынке региона значительно сократится — не менее чем на 40–50%».
Наталия Коротаевская, коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО, добавила, что в первую очередь такое ограничение повлияет на бюджет покупки: отсутствие границ позволяет покупателю более оптимально выбрать квартиру под свои возможности, а большая начальная площадь квартиры может привести к тому, что снизится спрос.
«Мы всегда считали, что микрожилье — не самый лучший вариант для покупателя, потому что комфорт возможен все-таки на разумных площадях, — добавила она. — Очень важно, чтобы помимо ограничения площади были разработаны и стандарты планировок, чтобы даже в минимальных метражах были учтены все потребности для качественной жизни».
По ее словам, в первую очередь мелкая нарезка квартир выгодна для клиентов, поскольку такая жилплощадь обладает наименьшей стоимостью лота. «Это выбор тех, кто покупает первое жильё, и тех, кто хочет инвестировать свои деньги — покупатели не готовы переплачивать больше того, что им необходимо», — пояснила Наталия Коротаевская, добавив, что тренд на уменьшение площади квартир можно было наблюдать последние несколько лет. В числе прочего это связано с тем, что меняется поведенческая модель у клиентов. Молодёжь, которая является одним из самых активных возрастных сегментов покупателей, позже заводит семьи, что снижает спрос на квартиры большего метража. Да и за счет окружающей инфраструктуры жилых комплексов для решения многих жизненных задач большая квартира стала не нужна.
«Можно сказать определённо — принятие такого запрета в Петербурге отсекло бы часть покупателей, но не сыграло бы большой роли для застройщиков, — резюмировала она. — И нужно учитывать, что результаты данного ограничения стали бы видны только через
Кстати, никто из опрошенных «Фонтанкой» строителей не обратил внимания на то, что все озвученные сейчас властями ограничения будут действовать только на дома, оформленные именно как жилье. В случае с широко распространенными «апартаментами» квартиры де-факто являются коммерческими помещениями, и для них действуют совсем другие требования и ограничения. Так что вполне можно прогнозировать, что запрет на квартиры меньше
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»