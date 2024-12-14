В Ленобласти взрыв печи отправил в реанимацию 4-летнюю петербурженку

Ребёнка с переломами, рваными ранами и ожогом дыхательных путей увезли в реанимацию после взрыва печки в Волховском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 декабря.

Четырёхлетнюю жительницу Невского района Петербурга доставили в больницу накануне вечером. В пятницу вместе с семьёй она была на даче в Пупышево и находилась примерно в метре от растопленной печки, когда та рванула. Содержимое печи вылетело в комнату вместе со стеклянной дверью.

Девочка в тяжёлом состоянии. Среди прочего, у неё сломаны челюсть и ключица, на теле и лице рваные раны.