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Происшествия В Ленобласти взрыв печи отправил в реанимацию 4-летнюю петербурженку

В Ленобласти взрыв печи отправил в реанимацию 4-летнюю петербурженку

2 480
7 комментариев

Ребёнка с переломами, рваными ранами и ожогом дыхательных путей увезли в реанимацию после взрыва печки в Волховском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 декабря.

Четырёхлетнюю жительницу Невского района Петербурга доставили в больницу накануне вечером. В пятницу вместе с семьёй она была на даче в Пупышево и находилась примерно в метре от растопленной печки, когда та рванула. Содержимое печи вылетело в комнату вместе со стеклянной дверью.

Девочка в тяжёлом состоянии. Среди прочего, у неё сломаны челюсть и ключица, на теле и лице рваные раны.

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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Печь из дружественной страны?
266138465
2 часа
Что кинули в топку печи, что она так рванула?
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