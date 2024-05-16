ГИБДД ловит самокатчиков в Мурино. За одним пришлось побегать

Дорожная полиция взялась за самокатчиков во Всеволожском районе Ленобласти. Одного ловили с погоней, ее успел снять очевидец.
Инцидент произошел накануне, 15 мая, в Мурино. Сотруднику ДПС пришлось бежать на водителем электросамоката. Молодого человека догнали и оштрафовали за езду на самокате по тротуару, сообщает 16 мая 47News. Фото погони появилось в паблике «Бугры» «Вконтакте». Со слов очевидца, самокатчика остановили у дома 27/7 на улице Шувалова, он недолго пообщался с инспекторами, после чего бросился наутек, оставив самокат.
А утром 16 мая в телеграм-канале «Девяткино online | Мурино» появилось видео, как инспектор ДПС остановил девушку на электросамокате на Петровском бульваре Мурино.
Напомним, по действующим ПДД, передвигаться на электросамокате по тротуару можно, только если нет велодорожек или по ним невозможно проехать, а также если пользователь средства индивидуальной мобильности сопровождает ребенка до 14 лет. Нарушение ПДД на самокатах попадает под статью 12.29 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в 800 рублей или в 1,5 тысячи рублей, если нарушитель пьян.
Накануне в Петербурге предложили и вовсе полностью запретить проезд на электросамокатах по тротуарам. Сейчас полиция проводит в городе масштабную операцию «Кикшеринг», в рамках которой изымают неправильно припаркованные самокаты. Сегодня опечатанные СИМ заметили сразу у нескольких станций метро.