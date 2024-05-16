Реклама

    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    766мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    ГИБДД ловит самокатчиков в Мурино. За одним пришлось побегать

    1930
    3 комментария
    Фото: Бугры
    ПоделитьсяПоделиться

    Дорожная полиция взялась за самокатчиков во Всеволожском районе Ленобласти. Одного ловили с погоней, ее успел снять очевидец.

    Инцидент произошел накануне, 15 мая, в Мурино. Сотруднику ДПС пришлось бежать на водителем электросамоката. Молодого человека догнали и оштрафовали за езду на самокате по тротуару, сообщает 16 мая 47News. Фото погони появилось в паблике «Бугры» «Вконтакте». Со слов очевидца, самокатчика остановили у дома 27/7 на улице Шувалова, он недолго пообщался с инспекторами, после чего бросился наутек, оставив самокат.

    А утром 16 мая в телеграм-канале «Девяткино online | Мурино» появилось видео, как инспектор ДПС остановил девушку на электросамокате на Петровском бульваре Мурино.

    «Девяткино online | Мурино»

    Напомним, по действующим ПДД, передвигаться на электросамокате по тротуару можно, только если нет велодорожек или по ним невозможно проехать, а также если пользователь средства индивидуальной мобильности сопровождает ребенка до 14 лет. Нарушение ПДД на самокатах попадает под статью 12.29 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в 800 рублей или в 1,5 тысячи рублей, если нарушитель пьян.

    Накануне в Петербурге предложили и вовсе полностью запретить проезд на электросамокатах по тротуарам. Сейчас полиция проводит в городе масштабную операцию «Кикшеринг», в рамках которой изымают неправильно припаркованные самокаты. Сегодня опечатанные СИМ заметили сразу у нескольких станций метро.

    Фото: Бугры

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Ленинградская областьСамокатчикиГИБДДНарушения ПДД
    ЛАЙК10
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close