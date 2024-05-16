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    В Мурино гость из Петербурга душил женщину пакетом, чтобы получить 900 тысяч рублей

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    Жителя Петербурга задержали после оригинальной попытки взять в долг круглую сумму во Всеволожском районе Ленинградской области. Он оставил расписку после того, как связывал и душил.

    48-летняя жительница Мурино обратилась за помощью в полицию накануне, когда оказалась должна финансовой организации 900 тысяч рублей, стало известно «Фонтанке» 16 мая. Женщина рассказала, что днём ранее возмутительной бесцеремонностью отличился знакомый, гостивший в квартире на Шоссе в Лаврики.

    По словам хозяйки, мужчина повалил её на кровать, связал руки, надел на голову пакет и начал душить, усевшись сверху. Целью были пароли от телефона и банковского приложения. Получив их, гость оформил кредит, перевёл себе деньги и попрощался, заверив, что всё вернёт. В подтверждение оставил расписку.

    Через пару часов после обращения женщины полицейские задержали неподалёку от её дома автора расписки. Это 52-летний уроженец Казахстана с российским гражданством, проживающий в Приморском районе Петербурга. По предварительным данным, он не понаслышке знает о быте в колонии строгого режима.

    Пока мужчина получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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