В Мурино гость из Петербурга душил женщину пакетом, чтобы получить 900 тысяч рублей

Жителя Петербурга задержали после оригинальной попытки взять в долг круглую сумму во Всеволожском районе Ленинградской области. Он оставил расписку после того, как связывал и душил.



48-летняя жительница Мурино обратилась за помощью в полицию накануне, когда оказалась должна финансовой организации 900 тысяч рублей, стало известно «Фонтанке» 16 мая. Женщина рассказала, что днём ранее возмутительной бесцеремонностью отличился знакомый, гостивший в квартире на Шоссе в Лаврики.



По словам хозяйки, мужчина повалил её на кровать, связал руки, надел на голову пакет и начал душить, усевшись сверху. Целью были пароли от телефона и банковского приложения. Получив их, гость оформил кредит, перевёл себе деньги и попрощался, заверив, что всё вернёт. В подтверждение оставил расписку.

