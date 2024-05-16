Гадов — под опеку. Ленинградский зоопарк предлагает пригреть змею на сердце

Парагвайская анаконда и ее сородичи из Ленинградского зоопарка ищут опекунов. Если вы давно хотели пригреть на груди змею в смысле почти буквальном — шанс наконец предоставлен.



Петербургский зверинец приглашает всех любителей ползучих гадов принять участие в программе «Опека». Об этом 16 мая сообщает официальный тг-канал зоопарка.