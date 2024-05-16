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    Гадов — под опеку. Ленинградский зоопарк предлагает пригреть змею на сердце

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    Фото: Ленинградский зоопарк
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    Парагвайская анаконда и ее сородичи из Ленинградского зоопарка ищут опекунов. Если вы давно хотели пригреть на груди змею в смысле почти буквальном — шанс наконец предоставлен.

    Петербургский зверинец приглашает всех любителей ползучих гадов принять участие в программе «Опека». Об этом 16 мая сообщает официальный тг-канал зоопарка.

    «Если вы давно мечтали завести такого экзотического питомца, но держать его дома нет никакой возможности, то этот шанс именно для вас», — сказано в публикации.

    Зоопарк предлагает взять под опеку чертову дюжину змей — в списке 13 видов.

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    «Опекунов» в Ленинградском зоопарке ждут:

    • парагвайская анаконда;
    • молочная гондурасская змея;
    • молочная мексиканская змея;
    • королевский питон;
    • амурский полоз;
    • маисовый полоз;
    • манчжурский полоз;
    • полоз Меллендорфа;
    • носатый полоз Буланже;
    • тонкохвостый полоз;
    • кубинский гладкогубый удав;
    • мадагаскарский земляной удав;
    • ямайский удав.

    Как сказано на сайте зоопарка, программа «Опека животных» — это договоры добровольного пожертвования в пользу конкретного питомца. «Опекуном» может стать как юридическое, так и физическое лицо. На вольере опекаемого установят информационную табличку, «опекуну» выдадут сертификат и билет, позволяющий в удобное время навещать «опекаемого».

    Сделать выбор можно по ссылке (там, кстати, не только змеи), а задать вопросы — по телефону +7 931 221–18–68.

    Фото: Ленинградский зоопарк

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    Ленинградский зоопаркЗмеиОпека
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