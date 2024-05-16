Гадов — под опеку. Ленинградский зоопарк предлагает пригреть змею на сердце

Парагвайская анаконда и ее сородичи из Ленинградского зоопарка ищут опекунов. Если вы давно хотели пригреть на груди змею в смысле почти буквальном — шанс наконец предоставлен.
Петербургский зверинец приглашает всех любителей ползучих гадов принять участие в программе «Опека». Об этом 16 мая сообщает официальный тг-канал зоопарка.
«Если вы давно мечтали завести такого экзотического питомца, но держать его дома нет никакой возможности, то этот шанс именно для вас», — сказано в публикации.
Зоопарк предлагает взять под опеку чертову дюжину змей — в списке 13 видов.
«Опекунов» в Ленинградском зоопарке ждут:
- парагвайская анаконда;
- молочная гондурасская змея;
- молочная мексиканская змея;
- королевский питон;
- амурский полоз;
- маисовый полоз;
- манчжурский полоз;
- полоз Меллендорфа;
- носатый полоз Буланже;
- тонкохвостый полоз;
- кубинский гладкогубый удав;
- мадагаскарский земляной удав;
- ямайский удав.
Как сказано на сайте зоопарка, программа «Опека животных» — это договоры добровольного пожертвования в пользу конкретного питомца. «Опекуном» может стать как юридическое, так и физическое лицо. На вольере опекаемого установят информационную табличку, «опекуну» выдадут сертификат и билет, позволяющий в удобное время навещать «опекаемого».
Сделать выбор можно по ссылке (там, кстати, не только змеи), а задать вопросы — по телефону