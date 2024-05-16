Суд отправил под домашний арест хирургов звездной клиники, после операций в которой умер столичный бизнесмен

Двум врачам частной московской клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова избрали меры пресечения по делу о смерти пациента. После операции в клинике скончался известный бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов.
Как сообщает пресс-служба столичных судов в четверг, 16 мая,
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По данным следствия, хирурги хотели уменьшить объем своей работы, извлечь прибыль и, не желая наступления трагических последствий, отнеслись безразлично к пациенту при оказании медпомощи, в результате чего он скончался. Позднее в медкарту пациента были внесены изменения, чтобы сокрыть следы некачественной и небезопасной работы медиков.
Врачей задержали 14 мая. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть (пункт «а, в»
К клинике Тимура Хайдарова и к нему самому ранее публично озвучивали претензии певицы Слава и Любовь Успенская, а Филипп Киркоров, наоборот, был доволен работой звездного хирурга.