Реклама

    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    766мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    Суд отправил под домашний арест хирургов звездной клиники, после операций в которой умер столичный бизнесмен

    1480
    1 комментарий

    Двум врачам частной московской клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова избрали меры пресечения по делу о смерти пациента. После операции в клинике скончался известный бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов.

    Как сообщает пресс-служба столичных судов в четверг, 16 мая, 45-летнего заведующего хирургического отделения Илью Елагина и 28-летнего хирурга Тамерлана Кадзаева отправили под домашний арест.

    официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    По данным следствия, хирурги хотели уменьшить объем своей работы, извлечь прибыль и, не желая наступления трагических последствий, отнеслись безразлично к пациенту при оказании медпомощи, в результате чего он скончался. Позднее в медкарту пациента были внесены изменения, чтобы сокрыть следы некачественной и небезопасной работы медиков.

    Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
    ПоделитьсяПоделиться

    Врачей задержали 14 мая. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть (пункт «а, в» части 2 статьи 238 УК РФ). «Фонтанка» рассказывала, что в конце февраля после операции по уменьшению желудка в клинике Тимура Хайдарова умер продюсер Петр Гаврилов. Спустя три дня после выписки Гаврилову стало плохо. В той же клинике ему провели повторную операцию, но состояние ухудшалось. Мужчину госпитализировали в другое медучреждение, где он впал в кому и вскоре умер. В апреле по требованию Росздравнадзора Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники на 90 суток.

    К клинике Тимура Хайдарова и к нему самому ранее публично озвучивали претензии певицы Слава и Любовь Успенская, а Филипп Киркоров, наоборот, был доволен работой звездного хирурга.

    Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close