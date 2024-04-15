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    Операционные Хайдарова опечатали после смерти пациента. Следствие выявляет других многочисленных пострадавших

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    Следственный комитет России приостановил предоставление ряда услуг в московской клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках дела о гибели пациента после операции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК 15 апреля.

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    Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть. В настоящее время следствие устанавливает иных возможных пострадавших в частной клинике IQ Plastique.

    «Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам», — говорится в сообщении.

    Кроме того, следствие приняло меры к недопущению продолжения угрозы жизни и здоровью пациентов клиники. Фигурантов дела допросили, с их участием проведены очные ставки.

    По версии следствия, 16 февраля в частной клинике пластической хирургии провели операцию 35-летнему мужчине, а через несколько дней он почувствовал ухудшение состояния здоровья, обратился за помощью к врачам, однако его состояние ухудшилось. Пациент впал в кому и скончался.

    Как писала «Фонтанка», покойный — столичный бизнесмен Петр Гаврилов, который делал хирургическое уменьшение желудка в клинике Тимура Хайдарова. Претензии к главе клиники ранее публично озвучивали певицы Слава и Любовь Успенская, а поп-артист Филипп Киркоров, наоборот, был доволен работой звездного хирурга и даже дал потрогать Ксении Собчак свои обновленные ягодицы — всё это попало в объектив камеры.

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