Операционные Хайдарова опечатали после смерти пациента. Следствие выявляет других многочисленных пострадавших

Следственный комитет России приостановил предоставление ряда услуг в московской клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках дела о гибели пациента после операции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК 15 апреля.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть. В настоящее время следствие устанавливает иных возможных пострадавших в частной клинике IQ Plastique.
«Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам», — говорится в сообщении.
Кроме того, следствие приняло меры к недопущению продолжения угрозы жизни и здоровью пациентов клиники. Фигурантов дела допросили, с их участием проведены очные ставки.
По версии следствия, 16 февраля в частной клинике пластической хирургии провели операцию
Как писала «Фонтанка», покойный — столичный бизнесмен Петр Гаврилов, который делал хирургическое уменьшение желудка в клинике Тимура Хайдарова. Претензии к главе клиники ранее публично озвучивали певицы Слава и Любовь Успенская, а поп-артист Филипп Киркоров, наоборот, был доволен работой звездного хирурга и даже дал потрогать Ксении Собчак свои обновленные ягодицы — всё это попало в объектив камеры.