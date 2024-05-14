Задержаны врачи клиники Хайдарова, оперировавшие столичного бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова

Врачей частной московской клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова, прославившейся своими звездными пациентами, задержали. Об этом 14 мая сообщает пресс-службе столичного СК России в официальном телеграм-канале.

Врачи — 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО «Ай Кью Пластик» и 28-летний врач-хирург задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ . У них дома проведены обыски. Ранее в клинике изъяли документацию и носители информации.