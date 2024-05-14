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    Задержаны врачи клиники Хайдарова, оперировавшие столичного бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова

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    Врачей частной московской клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова, прославившейся своими звездными пациентами, задержали. Об этом 14 мая сообщает пресс-службе столичного СК России в официальном телеграм-канале.

    Врачи — 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО «Ай Кью Пластик» и 28-летний врач-хирург задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. У них дома проведены обыски. Ранее в клинике изъяли документацию и носители информации.

    Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Москве расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть).

    Как рассказывала «Фонтанка», в конце февраля 2024 года в клинике Тимура Хайдарова после операции по уменьшению желудка умер известный столичный бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. Бариатрическую операцию (хирургическое уменьшение объемов желудка) ему сделали 17 февраля в клинике IQ Plastique. После выписки из стационара через три дня Гаврилову стало плохо. Здесь же ему провели повторную операцию. Но состояние ухудшалось. Его госпитализировали в другое медучреждение, там он впал в кому и вскоре умер. В апреле по требованию Росздравнадзора Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники Тимура Хайдарова на 90 суток.

    К клинике Тимура Хайдарова и к нему самому ранее публично озвучивали претензии певицы Слава и Любовь Успенская, а Филипп Киркоров, наоборот, был доволен работой звездного хирурга.

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