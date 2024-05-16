Вечер нагоняет пробок, а юго-восток Петербурга не вылезает из них с утра

Пробки на дорогах Петербурга 16 мая доросли до
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Не отстает сегодня и участок на юго-востоке КАД. Из-за работ в районе Обухово шестикилометровые пробки собрались в обе стороны: внешнее кольцо стоит от Московского шоссе, внутреннее — от Мурманского. Ситуация там крайне напряженная с самого утра. Еще одна ремонтная пробка снова скопилась на участке внешнего кольца от Колтушского шоссе до Рябовского.
Кроме КАД, как и утром, плотно стоят Народная улица, проспект Славы, Ивановская улица, Октябрьская набережная и проспект Обуховской Обороны в направлении Володарского моста. В центре плотные пробки на Садовой улице, на Арсенальной, Пироговской и Выборгской набережных. Также стоят Волхонское шоссе к Таллинскому, Московское шоссе в область и Софийская улица в город.
Пробки в Петербурге 16 мая аномально большие весь день. Утром фиксировали