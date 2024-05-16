Вечер нагоняет пробок, а юго-восток Петербурга не вылезает из них с утра

Пробки на дорогах Петербурга 16 мая доросли до 7 баллов уже в начале шестого часа вечера. Это на 1 балл больше обычного. Уплотняют городской трафик ремонты на КАД.



По данным « Яндекс.Пробок », рекордно длинный для этого времени затор зафиксирован на внутреннем кольце КАД от реки Новой до Красносельского шоссе. Растянулся он на 8,8 километра. За развязкой с Таллинским шоссе идут дорожные работы. Накануне из-за них там уже собиралась многокилометровая пробка, но в первой половине дня.