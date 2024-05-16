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    Вечер нагоняет пробок, а юго-восток Петербурга не вылезает из них с утра

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    Фото: Яндекс.Карты
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    Пробки на дорогах Петербурга 16 мая доросли до 7 баллов уже в начале шестого часа вечера. Это на 1 балл больше обычного. Уплотняют городской трафик ремонты на КАД.

    По данным «Яндекс.Пробок», рекордно длинный для этого времени затор зафиксирован на внутреннем кольце КАД от реки Новой до Красносельского шоссе. Растянулся он на 8,8 километра. За развязкой с Таллинским шоссе идут дорожные работы. Накануне из-за них там уже собиралась многокилометровая пробка, но в первой половине дня.

    Не отстает сегодня и участок на юго-востоке КАД. Из-за работ в районе Обухово шестикилометровые пробки собрались в обе стороны: внешнее кольцо стоит от Московского шоссе, внутреннее — от Мурманского. Ситуация там крайне напряженная с самого утра. Еще одна ремонтная пробка снова скопилась на участке внешнего кольца от Колтушского шоссе до Рябовского.

    Кроме КАД, как и утром, плотно стоят Народная улица, проспект Славы, Ивановская улица, Октябрьская набережная и проспект Обуховской Обороны в направлении Володарского моста. В центре плотные пробки на Садовой улице, на Арсенальной, Пироговской и Выборгской набережных. Также стоят Волхонское шоссе к Таллинскому, Московское шоссе в область и Софийская улица в город.

    Пробки в Петербурге 16 мая аномально большие весь день. Утром фиксировали 7 баллов вместо обычных шести, и даже после 10 утра они держались на отметке в 6 баллов, хотя обычно в это время падают до четырех. В течение дня в городе фиксировали нехарактерные 5 баллов: пробки на юго-востоке города держались, не рассасываясь.

    Фото: Яндекс.Карты

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    ПетербургПробки
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