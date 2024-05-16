Утренний час пик забыл закончиться: в Петербурге аномальные пробки

Дороги Петербурга 16 мая загружены аномально сильно. Даже после 10 часов утра в городе 6 баллов — это на два балла больше обычного.

По данным «Яндекс.Пробок», огромные заторы скопились на КАД. Самая длинная пробка — на внутреннем кольце от Кудрово до Обухово, она тянется на 9 с лишним километров. В обратном направлении там тоже затор — на 5,3 километра от Московского шоссе до Обухово. Также плотный затор наблюдается на внешнем кольце от Колтушского шоссе до Рябовского.