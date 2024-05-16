Утренний час пик забыл закончиться: в Петербурге аномальные пробки

Дороги Петербурга 16 мая загружены аномально сильно. Даже после 10 часов утра в городе 6 баллов — это на два балла больше обычного.
По данным «Яндекс.Пробок», огромные заторы скопились на КАД. Самая длинная пробка — на внутреннем кольце от Кудрово до Обухово, она тянется на 9 с лишним километров. В обратном направлении там тоже затор — на 5,3 километра от Московского шоссе до Обухово. Также плотный затор наблюдается на внешнем кольце от Колтушского шоссе до Рябовского.
Одновременно стоят Мурманское шоссе и Народная улица в сторону Володарского моста. Пробка растянулась более чем на 7,5 километров. Плотный затор и на Октябрьской набережной к мосту с обеих сторон.
Аномальные пробки наблюдались и в утренний час пик. Вместо обычных 6 баллов фиксировали «семерку», а на Мурманском и Народной — «восьмерку». К самым загруженным дорогам по утру присоединились также Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Шафировскому, проспект Славы к Московскому и Заневский проспект — проспект Косыгина в центр. На последнем участке было и вовсе 9 баллов.
Самые крупные пробки утром образовались:
- в 9:59 на внутреннем кольце КАД — 10,3 км от реки Оккервиль до виадука над железной дорогой;
- в 9:44 на Мурманском шоссе и Народной улице — 9,7 км от эстакады над железной дорогой до Володарского моста;
- в 9:53 на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина и Заневском проспекте — 9,5 км от поворота к логистическому складу до Новочеркасского проспекта;
- в 9:59 на внутреннем кольце КАД — 8,8 км от реки Новая до Красносельского шоссе;
- в 9:59 на внешнем кольце КАД — 6,4 км от Московского шоссе до виадука над железной дорогой.