Многокилометровая пробка выросла на КАД из-за ремонта дороги

На юге и востоке кольцевой автодороги Петербурга даже в середине рабочего дня — плотные пробки. А до конца мая ограничений добавят еще и на севере магистрали.

Днем 15 мая плотный 6-километровый затор скопился на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Таллинским шоссе, сообщают «Фонтанке» автомобилисты. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке внутреннего кольца КАД с 80-го по 84-й километр устраняют колейность. До 18 мая там закрыты третья и четвертая полосы, а оставшиеся две замедлены до 50 км/ч.