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    Многокилометровая пробка выросла на КАД из-за ремонта дороги

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    На юге и востоке кольцевой автодороги Петербурга даже в середине рабочего дня — плотные пробки. А до конца мая ограничений добавят еще и на севере магистрали.

    Днем 15 мая плотный 6-километровый затор скопился на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Таллинским шоссе, сообщают «Фонтанке» автомобилисты. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке внутреннего кольца КАД с 80-го по 84-й километр устраняют колейность. До 18 мая там закрыты третья и четвертая полосы, а оставшиеся две замедлены до 50 км/ч.

    Еще одна пробка из-за дорожных работ скопилась между Московским шоссе и Обухово. По данным «Яндекс.Пробок», длина затора — чуть меньше 6 километров. Там тоже устраняют колею, из-за чего закрыты две полосы на участке с 62-го по 59-й километр внешнего кольца и ограничена скорость движения.

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    Также в 4-километровых пробках встали оба кольца КАД в рыайоне Шафировского проспекта. Там сегодня ведется сразу несколько работ: между Шафировским и Рябовским моют ограждения, из-за чего закрыты полосы безопасности, а между Колпинским и Шафировским убирают колею на внешнем кольце, из-за чего закрыты третья и четвертая полосы. Пользователи «Яндекс.Пробок» также сообщают о ДТП.

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    В добавок к этому, с 15 по 31 мая в связи с покраской пролетного строения путепровода над КАД на 18-м километре внешнего кольца, у развязки с Выборгским шоссе, перекрыты первая полоса и полоса безопасности, сообщает Упрдор. На свободных полосах при этом ограничили скорость до 50 км/ч.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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