Год в должности главного кадровика Минобороны, а теперь арест. Что известно о генерал-лейтенанте Кузнецове

О задержании Кузнецова в ночь на 14 мая сообщило госагентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Собеседник агентства сообщил, что генерал-лейтенант является подозреваемым по уголовному делу, расследованием которого занимается Следственный комитет, и следователи намерены ходатайствовать об его аресте. Позже о задержании сообщил и сам СК . Оказалось, что Юрия Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Главное управление СК возбудило уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Следствие полагает, что в 2021–2023 годах Юрий Кузнецов получил от коммерческих структур взятку за определенные действия, которые он осуществил в их пользу. Какие именно — СК не сообщает. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время обыска в доме Кузнецова были обнаружены и изъяты 100 млн рублей — в российских рублях и в валюте. Также найдены золотые монеты, коллекционные часы и другие «предметы роскоши». При этом в биографии Кузнецова нет следов предпринимательской деятельности. Только военная служба.

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