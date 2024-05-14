Год в должности главного кадровика Минобороны, а теперь арест. Что известно о генерал-лейтенанте Кузнецове

Утром во вторник стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. «Фонтанка» собрала из открытых источников, что известно о главном кадровике МО.
Задержание, обыски, арест
О задержании Кузнецова в ночь на 14 мая сообщило госагентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Собеседник агентства сообщил, что генерал-лейтенант является подозреваемым по уголовному делу, расследованием которого занимается Следственный комитет, и следователи намерены ходатайствовать об его аресте. Позже о задержании сообщил и сам СК. Оказалось, что Юрия Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Главное управление СК возбудило уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Следствие полагает, что в 2021–2023 годах Юрий Кузнецов получил от коммерческих структур взятку за определенные действия, которые он осуществил в их пользу. Какие именно — СК не сообщает. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время обыска в доме Кузнецова были обнаружены и изъяты 100 млн рублей — в российских рублях и в валюте. Также найдены золотые монеты, коллекционные часы и другие «предметы роскоши». При этом в биографии Кузнецова нет следов предпринимательской деятельности. Только военная служба.
Биография
Юрий Васильевич Кузнецов родился 7 марта 1969 года в городе Рузаевка Мордовской АССР. В возрасте 16 лет, в 1985 году, он уехал в Краснодар, где поступил в Высшее военное училище имени генерала армии
В мае 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева Кузнецов был назначен начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, которое занимается вопросами службы защиты государственной тайны. В мае 2023 года уже Владимир Путин назначил его начальником Главного управления кадров Минобороны РФ. На данный момент Юрий Кузнецов является генерал-лейтенантом, заслуженным специалистом РФ и кандидатом технических наук.
Среди наград у Кузнецова — орден Александра Невского, орден «За военные заслуги», орден Почета.
В апреле 2024 года Кузнецов вручил участникам спецоперации госнаграды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания в московском реабилитационно-образовательном центре Вишневского.
Контекст
Ранее стало известно, что Сергей Шойгу покидает пост министра обороны России, 12 мая он был назначен новым секретарем Совета безопасности, сменив Николая Патрушева. Этому предшествовал арест заместителя министра обороны Тимура Иванова, который, по версии СК, вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного
Новым министром обороны РФ назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Депутат-генерал Андрей Картаполов в интервью «Фонтанке» заявлял, что именно Белоусову предстоит оценить обстановку в МО РФ и в случае необходимости вернуть в министерство кого-то из военачальников, кто по разным причинам ушел во времена Шойгу. При этом Картаполов подчеркнул, что верховный главнокомандующий «не ошибается в кадровых делах». Политолог Сергей Марков считает, что Белоусов поможет Минобороны победить коррупцию внутри ведомства.