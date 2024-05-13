«Кандидатура неожиданная. Но только на первый взгляд». Первые реакции на замену министра обороны России

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться





Вечером 12 мая президент Владимир Путин предложил на пост министра обороны России экономиста Андрея Белоусова. Сергея Шойгу, который занимал этот пост почти двенадцать лет, по указу президента уходит на должность секретаря Совета безопасности. «Фонтанка» изучила первые реакции на эту перестановку.



Андрей Белоусов — доктор экономических наук, с 2020 года работал заместителем председателя правительства, отвечал за социально-экономическое развитие страны, контролировал реализацию национальных проектов. Подробнее — в разборе «Фонтанки».



"Снимать Шойгу в воскресенье — кощунство"

ен Крупнейшие Z-каналы иронизируют по поводу отставки Сергея Шойгу, как это было и после ареста его заместителя Тимура Иванова по делу о коррупции.

«Верховный предложил назначить Белоусова на должность министра обороны. Снимать Шойгу в воскресенье — кощунство. Завтра же все войска с утра с похмельем будут», — пишут авторы канала «Два майора», который специализируется на аналитике и собирает помощь военнослужащим.



Z-канал Fighterbomber, который специализируется на эксклюзивах об военной авиации, сначала поделился недоумением: «Верховный предложил назначить Белоусова на должность министра обороны РФ. У меня только один вопрос. А кто это?» Уже через час появилась высокая оценка профессионализма будущего министра, пусть с долей иронии:

«Куплю фотографию Белоусова А.Р. Дорого. Желательно сразу в формате для в рамочку на стену. А то завтра начнутся страдания в войсках. А мы тут бац и выложим файлом. Короче, судя по экспертным оценкам в комментариях, это талантливейший управленец, профессионал, классный, очень умный и хороший во всех отношениях гражданский человек открытый ко всему новому. Напомню, что точно под такими же описаниями Сердюков и Кожугетович становились министрами обороны. Надеюсь, здесь будет #этодругое. Поживём — увидим».



Блогеры цитируют размышления о перестановках из телеграм-канала «Рыбарь»:

«На практике назначение Белоусова министром обороны означает начало масштабного аудита и перестройки всех финансовых моделей в рамках оборонного ведомства, а также потенциально отказ от «напускной» красоты. <… > Белоусов — этот тот человек, у которого всегда была своя точка зрения на многие вещи, пускай и непопулярная. Наверное, именно это сегодня российскому оборонному ведомству и нужно».



«Изменение баланса сил в окружении Путина»



Политконсультант Игорь Дмитриев в своем канале назвал назначение Белоусова логичным:

«Если война превратилась в противостояние ресурсов, то нужно ставить во главе того, кто умеет этими ресурсами распоряжаться. <…> В советско-российской традиции министр обороны — это такой мордоворот в фуражке и с медалями на груди, потому все возмущаются, если министр не служил. Вообще же для управления войсками есть генштаб. А задача министра — обеспечить ему ресурсную базу. Ну и плюс замена министра, видимо, отражает изменение баланса сил в окружении Путина».



Политолог Сергей Марков считает, что Белоусов поможет Минобороны победить коррупцию внутри ведомства:

«Цель Белоусова, как министра обороны, — максимально снизить коррупционные дела. И снизить роль персональных отношений. Вокруг Минобороны накопилось много и того, и другого. Это показали кейсы Тимура Иванова и Пригожина. Теперь это обнуляется».

Политолог Илья Гращенков связал замену министра обороны с переходом от «гламура», который олицетворял собой арестованный Тимур Иванов, на строгий хозяйственный расчет.



«Белоусов на место Шойгу — это замена «гламурного замминистра» Иванова на экономиста-государственника. Полюбит ли Белоусова армия? Вряд ли. Но Путину этого и не нужно. Минобороны отныне — это «снабжение», а Белоусов — сторонник той самой мобилизационной экономики, которую теперь придется провести строго локально в армии. Хотя сам по себе уход Шойгу — это шок для генералитета и его еще нужно будет пережить. Шойгу на место Патрушева — тоже сильный ход», — написал Гращенков в своем канале.



«Белоусов в Минобороны — это, конечно, не про военное руководство. Это про «госплан» (да, с оговорками) в ВПК» — пишет политолог Татьяна Становая.

«Шок и главное событие последних лет»

Философ Александр Дугин активно поддержал решение Владимира Путина:

«Андрей Рэмович Белоусов! Вот он, решительный шаг к Правительству Победы!»



«Шок и главное событие последних лет».

Дугин также отметил, что, по его мнению, Россия переходит в эпоху настоящей мобилизации, наступления и окончательной победы над политическим режимом, который действует на территории Украины.

Замену министра обороны поддержал архиерей Русской православной церкви, епископ Скопинский и Шацкий Петирим. Он назвал Андрея Белоусова человеком гениальным:

«По пальцам одной руки можно пересчитать людей, личное знакомство с которыми стало для меня настоящим потрясением, когда ты понимаешь, что перед тобой гениальная личность. Один из них — Андрей Рэмович Белоусов. Тогда он занимал должность помощника президента по экономическим вопросам, а я исполнял обязанности ректора Московской духовной академии. Поразили меня в нем острота и глубина ума, его способность мгновенно схватывать самую суть проблемы и находить оптимальное решение ее. Полагаю, что именно такой человек сейчас нужен во главе военного министерства. Божией помощи ему на пути нашей армии к Победе!»



Журналистка Ксения Собчак в своем канале «Кровавая барыня» отметила, что Путин назначил очень лояльного себе человека. Ссылаясь на свои источники, она спрогнозировала прилет «опального» генерала Сергея Суровикина в Москву через несколько дней.

Телеведущая Ольга Скабеева лишь поделилась удивлением, без каких-либо комментариев: «Вот это да!»

Телеведущий, депутат Евгений Попов поддержал решение Владимира Путина и оценил его выбор.

«Не забывайте, что оборона у нас — это 6% ВВП. Колоссальные средства, и их необходимо эффективно расходовать, чтобы Генеральный штаб, командиры и каждый воин на фронте и в тылу имели всё необходимое для выполнения поставленных задач. Кандидатура Белоусова неожиданная. Но только на первый взгляд», — написал он.



Глава холдинга Russia Today Маргарита Симоньян ограничилась удивлением: «Вот это поворот! Да... В России действительно нужно жить долго».



Музыкант, общественный деятель Петр Лундстрем, который известен выступлениями на Донбассе, в основном делился со своими подписчиками эмоциями:

«ПОВЕРИТЬ НЕВОЗМОЖНО» «ВЫ ХОТЕЛИ ПЕРЕМЕН??»

А журналистка Анастасия Кашеварова сравнила Андрея Белоусова с полководцем Александром Суворовым: по ее мнению, они похожи внешне, и это хороший знак. Она опубликовала фотографию Белоусова вместе с классическим портретом Суворова.



«А мне Белоусов всегда напоминал Суворова, портрет которого висел в классе истории в нашей школе. Я просто очень рада. Но ведь реально похож», — отметила она.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, по каким правилам собирают новое правительство России после отставки в связи с перевыборами президента.