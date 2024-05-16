Мошенники активизировались накануне «ЗСД Фонтанка Феста» — не покупайте слоты с рук!

До «ЗСД Фонтанка Феста» осталось чуть больше недели — и ажиотаж относительно участия, особенно в вечернем заезде «Засвети ЗСД», нарастает. Несмотря на то, что еще в апреле мы сообщили, что продажа слотов на него закрыта, мошенники до сих пор умудряются их продавать. А мы в очередной раз предупреждаем: зарегистрироваться можно только на официальном сайте фестиваля, а с поддельной регистрацией вы не сможете попасть на заезд.

Свой билет нам прислала одна из жертв такого мошенничества. Для начала сразу стоит сказать: никаких билетов у нас нет в принципе. Тем более тех, по которым можно войти на фестиваль, показав его с телефона при входе!