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    Мошенники активизировались накануне «ЗСД Фонтанка Феста» — не покупайте слоты с рук!

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    До «ЗСД Фонтанка Феста» осталось чуть больше недели — и ажиотаж относительно участия, особенно в вечернем заезде «Засвети ЗСД», нарастает. Несмотря на то, что еще в апреле мы сообщили, что продажа слотов на него закрыта, мошенники до сих пор умудряются их продавать. А мы в очередной раз предупреждаем: зарегистрироваться можно только на официальном сайте фестиваля, а с поддельной регистрацией вы не сможете попасть на заезд.

    Свой билет нам прислала одна из жертв такого мошенничества. Для начала сразу стоит сказать: никаких билетов у нас нет в принципе. Тем более тех, по которым можно войти на фестиваль, показав его с телефона при входе!

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    Напоминаем, что после регистрации на официальном сайте «ЗСД Фонтанка Феста» вам придет на почту QR-код — его нужно обменять 22, 23 или 24 мая на стартовый пакет, главная часть которого — стартовый номер. Только с ним вы сможете выехать на трассу в том заезде, на который зарегистрировались. Без стартового номера велосипедисты на трассу не допускаются.

    Новых слотов на заезд «Засвети ЗСД» нет и появиться в продаже не может — это мы заявляем официально. А вот на «Наш оранжевый» можно приобрести слот до 23 мая.

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