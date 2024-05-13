Петербургские участники ЗСД Фонтанка Феста смогут получить стартовые номера с 22 по 24 мая

Стартовый пакет участника — то, без чего не получится выйти на трассу ЗСД Фонтанка Феста. Еще раз рассказываем, что будет в стартовом пакете и где его получить.

Итак, вы зарегистрировались на один из двух заездов («Наш оранжевый» или «Засвети ЗСД»). У вас есть именной QR-код. Он вам пригодится. План действий такой: