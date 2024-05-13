Петербургские участники ЗСД Фонтанка Феста смогут получить стартовые номера с 22 по 24 мая

Стартовый пакет участника — то, без чего не получится выйти на трассу ЗСД Фонтанка Феста. Еще раз рассказываем, что будет в стартовом пакете и где его получить.
Итак, вы зарегистрировались на один из двух заездов («Наш оранжевый» или «Засвети ЗСД»). У вас есть именной QR-код. Он вам пригодится. План действий такой:
1. Стартовые пакеты будут выдавать 22, 23 и 24 мая — все участники из Петербурга должны получить их до фестиваля. Для иногородних сделано исключение — они смогут получить их непосредственно в стартовом городке.
2. Получить стартовый пакет можно в одном из двух гипермаркетов «О'КЕЙ»:
- гипермаркет «О'КЕЙ» — пр. Науки, 17, к. 1, ст. метро «Академическая»;
- гипермаркет «О'КЕЙ» — Московский пр., 137, ст. метро «Электросила».
Оба пункта все три дня работают с 16:00 до 21:00.
3. С собой необходимо взять:
- Паспорт — если вы получаете стартовый пакет только на себя.
- Свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего — если вместе с вами в заезде «Наш оранжевый» участвует ваш ребенок. Потребуется подтверждение ваших прав как законного представителя. Также вы должны будете подписать согласие на участие несовершеннолетнего в заезде и передать его организаторам. Личное присутствие ребенка на выдаче стартового пакета необязательно.
- Если за вас получает пакет кто-то другой, то у него должна быть копия паспорта и доверенность в простой рукописной форме.
Что входит в стартовый пакет?
Самое главное — это стартовый номер. Его нужно прикрепить на свой велосипед перед выходом на трассу. Без него служба безопасности вас не допустит на трассу. Обратите внимание: можно участвовать только в том заезде, на который вы регистрировались. Чтобы легко было понять, кто тут «свой», номера имеют разный цвет. Это в первую очередь сделано для безопасности и комфорта всех велосипедистов на трассе — количество участников каждого заезда ограничено 7,5 тыс.
А на память о заезде вам останется медаль участника ЗСД Фонтанка Феста 2024 года. В этом году мы представили новый дизайн медали «Покорил ЗСД», которая выполнена в форме «лепестка» шестиугольной формы. В следующем году мы планируем сохранить форму, но изменить внешний вид, так что за несколько лет можно будет собрать целый «цветок».