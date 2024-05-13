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    ЗСДфест

    Петербургские участники ЗСД Фонтанка Феста смогут получить стартовые номера с 22 по 24 мая

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Стартовый пакет участника — то, без чего не получится выйти на трассу ЗСД Фонтанка Феста. Еще раз рассказываем, что будет в стартовом пакете и где его получить.

    Итак, вы зарегистрировались на один из двух заездов («Наш оранжевый» или «Засвети ЗСД»). У вас есть именной QR-код. Он вам пригодится. План действий такой:

    1. Стартовые пакеты будут выдавать 22, 23 и 24 мая — все участники из Петербурга должны получить их до фестиваля. Для иногородних сделано исключение — они смогут получить их непосредственно в стартовом городке.

    2. Получить стартовый пакет можно в одном из двух гипермаркетов «О'КЕЙ»:

    • гипермаркет «О'КЕЙ» — пр. Науки, 17, к. 1, ст. метро «Академическая»;
    • гипермаркет «О'КЕЙ» — Московский пр., 137, ст. метро «Электросила».

    Оба пункта все три дня работают с 16:00 до 21:00.

    3. С собой необходимо взять:

    • Паспорт — если вы получаете стартовый пакет только на себя.
    • Свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего — если вместе с вами в заезде «Наш оранжевый» участвует ваш ребенок. Потребуется подтверждение ваших прав как законного представителя. Также вы должны будете подписать согласие на участие несовершеннолетнего в заезде и передать его организаторам. Личное присутствие ребенка на выдаче стартового пакета необязательно.
    • Если за вас получает пакет кто-то другой, то у него должна быть копия паспорта и доверенность в простой рукописной форме.

    Что входит в стартовый пакет?

    Самое главное — это стартовый номер. Его нужно прикрепить на свой велосипед перед выходом на трассу. Без него служба безопасности вас не допустит на трассу. Обратите внимание: можно участвовать только в том заезде, на который вы регистрировались. Чтобы легко было понять, кто тут «свой», номера имеют разный цвет. Это в первую очередь сделано для безопасности и комфорта всех велосипедистов на трассе — количество участников каждого заезда ограничено 7,5 тыс.

    А на память о заезде вам останется медаль участника ЗСД Фонтанка Феста 2024 года. В этом году мы представили новый дизайн медали «Покорил ЗСД», которая выполнена в форме «лепестка» шестиугольной формы. В следующем году мы планируем сохранить форму, но изменить внешний вид, так что за несколько лет можно будет собрать целый «цветок».

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Напомним, что шестой фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в субботу, 25 мая, по участку трассы Западного скоростного диаметра. Организаторы праздника: городской портал «Фонтанка.ру», компания «Магистраль Северной столицы» и АО «Западный скоростной диаметр». В программе фестиваля два велозаезда: «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 18:00 и 20:30. Фестивальный городок на Богатырском проспекте, 42, на территории парковки гипермаркета «О’КЕЙ» будет работать с 16:00 до 22:00. Маршрут у заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки. Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест впервые был организован в 2018 году. Маршрут проходит по самой красивой трассе города. Уникальность фестиваля обусловлена самой трассой. Высшая точка велопарада — отметка 53 метра над Морским каналом. Фестиваль пройдет при поддержке партнеров: титульного партнера — бренда моторных масел G-Energy, официального командного партнера — Setl Group, генерального радиопартнера — «Европа плюс», Официального телепартнера — телеканала ТНТ, партнера фестивального городка сети гипермаркетов «О’КЕЙ», партнера Группы компаний «А101».

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