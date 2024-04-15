Премьера сезона: показываем медали, которые получат участники ЗСД Фонтанка Феста

ЗСД Фонтанка Фест — это велопарад, а не гонка, но его участники получают медали, причем все без исключения. Сегодня мы впервые показываем новый дизайн медалей, разработанных специально для нашего велофестиваля.
Медаль «Покорил ЗСД» выполнена в форме «лепестка» шестиугольной формы. Все зарегистрировавшиеся найдут одну такую медаль в своих стартовых пакетах вместе со стартовым номером. В следующем году форма медали сохранится, а дизайн — изменится, так что за 6 лет участия вы сможете собрать весь «цветок».
Нравятся медали? Хотите такую в свою коллекцию? Тогда спешите зарегистрироваться на ЗСД Фонтанка Фест — слоты остались только на заезд «Наш оранжевый», да и то их не так много.