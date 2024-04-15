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    ЗСДфест

    Регистрация на вечерний заезд ЗСД Фонтанка Феста — «Засвети ЗСД» — закрыта! На «Наш оранжевый» слоты еще есть

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Популярность вечернего заезда превзошла наши ожидания: до фестиваля ЗСД Фонтанка Фест еще больше месяца, а слоты уже закончились. 7500 счастливчиков уже собираются «Засветить ЗСД» 25 мая 2024 года.

    Вечерний заезд «Засвети ЗСД» стартует в 20:30 — и, в соответствии с названием, мы приветствуем на нем костюмы, которые будут светиться и создавать яркую и радостную атмосферу на ЗСД Фонтанка Фесте. И мы уже точно знаем, что 7500 человек хотят выехать на велосипедах на трассу, чтобы увидеть самые красивые виды города с высоты на закате.

    Первый заезд — «Наш оранжевый» — стартует в 18:00, и на него еще можно зарегистрироваться. Но и здесь слотов все меньше, поэтому откладывать решение не стоит. Присоединяйтесь к нашему жизнерадостному заезду, который пройдет в фирменном цвете «Фонтанки», придумывайте костюмы (мы ждем, что вы поддержите нашу цветовую палитру) и приходите на наш праздник.

    Зарегистрироваться на ЗСД Фонтанка Фест можно только на официальном сайте велофестиваля.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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