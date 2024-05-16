МВФ предупредил об угрозах мировой финансовой системе из-за конфискации замороженных активов России

Любые решения конфисковать замороженные в ЕС и США российские активы должны иметь достаточное правовое обоснование, поскольку в противном случае данные меры могут подорвать международную валютную систему. Об этом 16 мая на брифинге сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.



Так она прокомментировала американский законопроект об изъятии в пользу Украины замороженных активов РФ. По словам Козак, позиция МВФ по данному вопросу неизменна. Она подчеркнула, что любые подобные законы должны иметь достаточное юридическое подтверждение и не приводить к подрыву международной валютной системы, пишет ТАСС.

