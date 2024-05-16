МВФ предупредил об угрозах мировой финансовой системе из-за конфискации замороженных активов России

Любые решения конфисковать замороженные в ЕС и США российские активы должны иметь достаточное правовое обоснование, поскольку в противном случае данные меры могут подорвать международную валютную систему. Об этом 16 мая на брифинге сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
Так она прокомментировала американский законопроект об изъятии в пользу Украины замороженных активов РФ. По словам Козак, позиция МВФ по данному вопросу неизменна. Она подчеркнула, что любые подобные законы должны иметь достаточное юридическое подтверждение и не приводить к подрыву международной валютной системы, пишет ТАСС.
Около 70% замороженных на Западе активов РФ, что эквивалентно 190 миллиардам евро, хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, до 2027 года они, вероятно, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов. Европейский центробанк предупреждал, что их использование грозит репутационными рисками для европейской валюты, и предлагал найти другие способы финансирования Украины.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие активов в пользу Киева. Она призвала европейский бизнес сказать свое слово по поводу конфискации, поскольку «ответные меры будут жесткими».