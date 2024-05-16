В Петербурге согласовали продолжение набережной Макарова с мостом через Смоленку

Комитет по охране памятников выдал положительное заключение на проект строительства набережной Макарова до Серного острова. Она давно в генплане, против выступали сторонники парка.





Положительное заключение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры опубликовано накануне. Согласно ему, строительство набережной Макарова от 2-й линии В. О. до транспортной связи через Серный остров с мостом соответствует требованиям охранных режимов.

