В Петербурге согласовали продолжение набережной Макарова с мостом через Смоленку

Комитет по охране памятников выдал положительное заключение на проект строительства набережной Макарова до Серного острова. Она давно в генплане, против выступали сторонники парка.
Положительное заключение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры опубликовано накануне. Согласно ему, строительство набережной Макарова от
Одновременно на сайте был опубликован акт историко-культурной экспертизы прибрежных земельных участков, которые предполагается задействовать в строительстве. Полевые исследования не показали никаких объектов археологического или культурного наследия, которые необходимо сохранить на месте обнаружения.
«Фонтанка» рассказывала, что проект продолжения набережной Макарова остался в новой версии генплана. При этом группа активистов много лет ведет борьбу за то, чтобы прибрежная территория на острове Декабристов была отдана не под автомобильную магистраль, а под парк «Заросли». Сейчас это необустроенная территория, которую тем не менее из-за хорошего вида облюбовали любители пикников и шашлыков. Подробнее об этом — здесь.