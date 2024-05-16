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    В Петербурге согласовали продолжение набережной Макарова с мостом через Смоленку

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    Комитет по охране памятников выдал положительное заключение на проект строительства набережной Макарова до Серного острова. Она давно в генплане, против выступали сторонники парка.


    Положительное заключение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры опубликовано накануне. Согласно ему, строительство набережной Макарова от 2-й линии В. О. до транспортной связи через Серный остров с мостом соответствует требованиям охранных режимов.

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    Одновременно на сайте был опубликован акт историко-культурной экспертизы прибрежных земельных участков, которые предполагается задействовать в строительстве. Полевые исследования не показали никаких объектов археологического или культурного наследия, которые необходимо сохранить на месте обнаружения.


    «Фонтанка» рассказывала, что проект продолжения набережной Макарова остался в новой версии генплана. При этом группа активистов много лет ведет борьбу за то, чтобы прибрежная территория на острове Декабристов была отдана не под автомобильную магистраль, а под парк «Заросли». Сейчас это необустроенная территория, которую тем не менее из-за хорошего вида облюбовали любители пикников и шашлыков. Подробнее об этом — здесь.

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