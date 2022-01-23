Смольный закатывает парк «Заросли» в асфальт. Магистраль победила зелень в сознании чиновников

Фото: zarosli.space Поделиться Поделиться







Авторы концепции парка «Заросли» на Васильевском острове готовят предложения по корректировке проекта Генплана. Если Смольный и Заксобрание проигнорируют это предложение, вместо зеленого пространства на набережной Макарова появится большой мост через Смоленку. Вопреки ожиданиям чиновников, транспортные проблемы он не решит, констатируют эксперты.

В конце декабря власти опубликовали проект нового Генплана Петербурга, который еще только предстоит обсудить с общественностью и утвердить. В нем от старого остается проект моста через реку Смоленку, который соединит разорванную пока набережную Макарова. Сейчас объект в зоне «У» (зона городских скоростных дорог, магистралей непрерывного движения), а станет зоной ТИ (инженерная и транспортная инфраструктура). Территория захватывает часть зоны, которую горожане присмотрели под размещение парка. И даже успели выбрать ему неофициальное название — «Заросли».



О том, что городские власти двигаются по своему «транспортному» пути и не обращают внимание на пожелание горожан, свидетельствует еще один документ. В конце декабря комитет по градостроительству и архитектуре издал распоряжение о разработке проекта планировки территории (ППТ) для линейного объекта «набережная Макарова от 2-й линии Васильевского острова до моста через остров Серный». ППТ четырехполосной магистрали должен появиться до 20 июня 2023 года.

Между тем эта территория играет противоположную — «зеленую» роль в другом детище Смольного. В 2021 году в рамках проекта комитета финансов «Твой бюджет» о соучастном бюджетировании победило предложение основательницы «Деревьев Петербурга» Марии Тиники — создать базу флоры и фауны берегов Смоленки. Предполагалось, что это — один из этапов для получения статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Для этого необходимо описать его ландшафт.

«Я уже несколько раз пыталась вносить эту территорию в ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования. — Прим. ред.) на общественных слушаниях. Также не работает. Вынесли на комиссию, но еще, видимо, не рассмотрели. Моя инициатива начнется в этом году, но это не означает автоматом признание ООПТ. Это для осознания чиновникам, что она в принципе есть в городе. Что берега рек нельзя продолжать бетонировать», — прокомментировала Тиника свой проект.



Идея парка «Заросли» родилась, когда на локацию вдоль набережной Макарова и берегов около истока реки Смоленка обратили внимание разрозненные городские активисты, местные жители, урбанисты и депутаты, вспоминает один из авторов депутат МО «Остров декабристов» и один из соавторов «Зарослей» Леонид Андрухов. «Родилось понимание, что место классное, потенциал огромный, но планируется дорога. И хотелось с этим что-то сделать», — говорит он. Позднее «Городские проекты» в Петербурге, в то время, когда Андрухов руководил региональным отделением, провели конкурс проектов, и эта локация попала в тройку победителей. После этого фонд взял историю в разработку и выделил деньги для подготовки концепции территории как некого общественного пространства.

После ряда встреч с инициативной группой архитектор Ашот Карапетян подготовил концепцию. Название «Заросли» появилось в процессе, как и логотип. В этой локации стали собираться горожане — там проводили различные неформальные мероприятия. В рамках одного из проектов «Росмолодежи» в «Заросли» приезжали студенты-волонтеры — строить скамейки-габионы. «Место живет. Сейчас, зимой, не так сильно, как только потеплеет, жизнь вернется туда и продолжится обустройство горожанами парка, движуха», — надеется народный избранник.



Через платформу «Городских проектов» горожане отправили губернатору Александру Беглову без малого четыре тысячи обращений с просьбой отдать территорию под парк. Вместо градоначальника заявителям отвечал комитет по развитию транспортной инфраструктуры, который, по словам Андрухова, констатировал, что в этой локации планируется все же развивать транспортную инфраструктуру. Также КРТИ утешил заявителей, что с зеленью на острове якобы все неплохо, норматив соблюдается. «А люди такие: «В смысле? Зеленый район?» Наш единственный парк — это Смоленское кладбище», — комментирует депутат. Однако чиновники похвастались обустройством сквера «Осенний марафон» на улице Кораблестроителей (до него от истока Смоленки пешком около 50 минут) и посоветовали за культурной программой ходить на стрелку танцевать и слушать классическую музыку в Румянцевском саду.

«То, что транспортная нагрузка уменьшится, в ответе подразумевается само собой», — рассказал Андрухов.

Впрочем, Генплан в Петербурге принимается в виде закона. Таким образом, если к нуждам петербуржцев и аргументам экспертов не прислушается Смольный, аналогичный шанс оправдать звание народных избранников есть у депутатов Законодательного собрания.



«Мы еще поборемся за изменение Генплана. К общественному обсуждению мы будем предлагать свою инициативу. Надеемся запустить общественную кампанию», — сообщил депутат.

Группа активистов готовится ответить на письмо КРТИ — потребовать расчеты в обоснование, что автомагистраль в этом месте действительно необходима. К слову, самим сторонникам парка есть на что ссылаться в качестве аргумента в пользу своей позиции. Бюро транспортного планирования OTS Lab провело свое исследование, смоделировало дорожную ситуацию после строительства продолжения набережной и сравнило с нынешней ситуацией. Вывод: время поездок для петербуржцев останется неизменным, а новая дорога подарит горожанам новые заторы и увеличит уже имеющиеся.

Транспортный инженер, автор телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов в комментарии «Фонтанке» рассказал, что знаком с исследованием OTS Lab. По его мнению, в профессиональных нюансах можно было бы поспорить, возможно, вывод мог бы чуть измениться — но непринципиально.



«В том виде, в каком транспортный каркас видят власти, этот участок не то чтобы необходим, но является завершающим с точки зрения скоростных обходов Васильевского острова — это прямой выход на стрелку с ЗСД. С другой стороны, у нас почему-то считается, что набережные должны обязательно быть отданы автомобилям, а не людям», — констатирует собеседник.

Эксперт обрисовал существующую картину: набережные всех крупных рукавов Невы (за исключением промзоны участка в районе метро «Елизаровская») — мертвые, неинтересные ни туристам, ни горожанам, и зачастую вообще недоступные локации, которые не являются городской средой. «Широченные асфальтовые поля, причем сделанные по лекалам скоростных бессветофорных трасс, которым в центре города вообще глобально не место. У нас из городского пространства в историческом центре делают магистрали, которые невозможно пересечь. На мой взгляд, это глубинное непонимание города и потребностей жителей. В этом смысле в текущих реалиях, может, это крайняя и деструктивная позиция, но я категорически против этого объекта. Просто потому, что я знаю, как он будет реализован», — говорит эксперт.



Он напомнил, что проект планировки территории по сути — это обоснование «красных линий», то есть максимальных габаритов объекта во всей перспективе его существования на 20–30–100 лет. Но власти и застройщики идут по пути наименьшего сопротивления и строят по максимуму, который позволяет ППТ, даже если такой потребности реально нет. Ярким примером является Парфеновская улица (в новом жилом квартале рядом с Варшавским вокзалом). Она тупиковая, но имеет по три полосы в каждую сторону. Хотя очевидно, что ее можно было бы сделать уже и навести зеленую красоту на оставшемся пространстве.

«Город, особенно центр, — это набор бутылочных горлышек, поэтому он стоит всегда. Вместо того, чтобы сделать ламинарный поток, который едет по узкой проезжей части со стабильной скоростью, у нас делают самогонный аппарат: широко-узко, широко-узко. Сконденсировали пробку, потом ее выпускаем по капельке», — констатирует эксперт. Пример такого бутылочного горлышка — площадь Восстания: когда широкие магистрали приводят в точку, которая не может их переработать. В принципе, так и на Макарова — мы приводим широченную набережную к Тучкову мосту. Он и так стоит — будет стоять еще лучше.

В самом комитете финансов (а «Твой бюджет» — детище именно этой структуры) прокомментировали, что инициатива Марии Тиники будет рассмотрена по плану, вопрос разработки ППТ набережной Макарова комитет проверяет.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»