Архитекторы и урбанисты в Петербурге разработали план парка «Заросли», который они хотели бы видеть на набережной Макарова, за территорией бывшего завода им. Калинина.

Авторы идеи создали сайт с описанием концепции и отметили, что на острове Декабристов «не так уж много мест для отдыха», а жители Василеостровского района страдают от отсутствия парков и скверов.

Своё видение того, как можно преобразовать набережную в современное пространство, они презентовали при помощи карты. На ней, кроме павильона с кафе и туалетами, пляжа, зелёной зоны под названием «заросли» и мест для гриля, размещены «пешеходная тропа над водой», точка с навесами для рыбалки и экспериментальный общественный огород. На мастер-плане обозначен пешеходный мост, который, по задумке, станет «продолжением 4-й и 5-й линий В. О».