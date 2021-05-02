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Огород и место для рыбалки. Петербургские урбанисты представили проект парка «Заросли»

В Петербурге предложили создать зону отдыха на набережной Макарова

Архитекторы и урбанисты в Петербурге разработали план парка «Заросли», который они хотели бы видеть на набережной Макарова, за территорией бывшего завода им. Калинина.

Фото: zarosli.space
Фото: zarosli.space
Фото: zarosli.space
Фото: zarosli.space
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Авторы идеи создали сайт с описанием концепции и отметили, что на острове Декабристов «не так уж много мест для отдыха», а жители Василеостровского района страдают от отсутствия парков и скверов.

Своё видение того, как можно преобразовать набережную в современное пространство, они презентовали при помощи карты. На ней, кроме павильона с кафе и туалетами, пляжа, зелёной зоны под названием «заросли» и мест для гриля, размещены «пешеходная тропа над водой», точка с навесами для рыбалки и экспериментальный общественный огород. На мастер-плане обозначен пешеходный мост, который, по задумке, станет «продолжением 4-й и 5-й линий В. О».

По утверждению архитекторов, именно с помощью такой конструкции получится «связать пешеходный маршрут вдоль берега», «открыть сквозной проход через парк между Васильевским островом и островом Декабристов» и «дать прямой доступ к зелёной набережной со стороны станции метро "Спортивная"».

Всем желающим разработчики предлагают подписать петицию за создание природного парка на имя губернатора Александра Беглова.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

velikiyvo
Я житель ВО. Я за продолжение набережной Макарова. Я бы рассматривал к такому парку все-таки смоленку ниже по течению
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