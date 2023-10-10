Над землей и под землей. В Генплан Петербурга вписывают десятки путепроводов и тоннелей

В проекте нового Генплана Петербурга указано несколько десятков адресов для строительства мостов, путепроводов и тоннелей. Помимо статусных и известных — множество переездов через железную дорогу.
Документ опубликован 10 октября. В списке мостов — все 5 переправ через Неву, которые ранее анонсировал губернатор Александр Беглов (Арсенальный, Ново-Адмиралтейский, мост в составе Широтной магистрали в створе Фаянсовой, Большой Смоленский и Орловский тоннель). Кроме них в перечне на стройку и реконструкцию (категории «П» и «Р» соответственно в таблице) — мосты через малые реки города, например через Смоленку в составе продолжения набережной Макарова, несколько — через Охту, Обводный канал, Ижору, Карповку, Славянку.
Помимо этого в проекте генплана много путепроводов, в том числе над железнодорожными линиями («Фонтанка» писала, что в планах города строительство по концессии и платных путепроводов). Несколько эстакад и тоннелей относятся к пресловутой магистрали М-7, которая давно в генплане, но только недавно проявилась в соглашении о намерениях между городом и ВТБ.
Добавим: присутствие в генплане вовсе не означает, что объект обязательно будет построен в указанный срок. Некоторые знаковые объекты десятилетиями значатся в документе и даже имеют некоторую инвестиционную историю, но строиться не начинают. Один из примеров Орловский тоннель. Подробнее — читайте на «Фонтанке» .