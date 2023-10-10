Над землей и под землей. В Генплан Петербурга вписывают десятки путепроводов и тоннелей

В проекте нового Генплана Петербурга указано несколько десятков адресов для строительства мостов, путепроводов и тоннелей. Помимо статусных и известных — множество переездов через железную дорогу.



Документ опубликован 10 октября. В списке мостов — все 5 переправ через Неву, которые ранее анонсировал губернатор Александр Беглов (Арсенальный, Ново-Адмиралтейский, мост в составе Широтной магистрали в створе Фаянсовой, Большой Смоленский и Орловский тоннель). Кроме них в перечне на стройку и реконструкцию (категории «П» и «Р» соответственно в таблице) — мосты через малые реки города, например через Смоленку в составе продолжения набережной Макарова, несколько — через Охту, Обводный канал, Ижору, Карповку, Славянку.

