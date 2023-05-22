“ Смольный: До 2040 года в Петербурге построят пять новых переправ”.

Губернатор Александр Беглов рассказал о том, что в проекте Генплана до 2040 года учтены пять новых мостов. Об этом сообщает пресс-служба главы города 22 мая.



«Это мосты: в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост. Как мы и обещали, к 320-й годовщине со дня основания Петербурга завершится капитальный ремонт Биржевого моста», — цитируют в сообщении слова губернатора из эфира на радио «Россия».



Про пятую переправу в цитате ни слова, но и так известно, что речь об Орловском, или Среднеохтинском, тоннеле. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как потенциальные инвесторы пытаются реанимировать этот проект платной дороги, однако в городской администрации ждут, что частный партнер сам предоставит обоснование необходимости такого строительства.

