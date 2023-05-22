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    Смольный: До 2040 года в Петербурге построят пять новых переправ

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    32 комментария

    Губернатор Александр Беглов рассказал о том, что в проекте Генплана до 2040 года учтены пять новых мостов. Об этом сообщает пресс-служба главы города 22 мая.

    «Это мосты: в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост. Как мы и обещали, к 320-й годовщине со дня основания Петербурга завершится капитальный ремонт Биржевого моста», — цитируют в сообщении слова губернатора из эфира на радио «Россия».

    Про пятую переправу в цитате ни слова, но и так известно, что речь об Орловском, или Среднеохтинском, тоннеле. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как потенциальные инвесторы пытаются реанимировать этот проект платной дороги, однако в городской администрации ждут, что частный партнер сам предоставит обоснование необходимости такого строительства.

    Что касается мостов, то из четырех перечисленных по двум работа уже идет — пусть и на начальной стадии. По Большому Смоленскому мосту уже составлен акт государственной историко-культурной экспертизы, где подробно рассказывается, как именно будут возводить переправу и какие изыскания уже проведены. А для подготовки территории под второй этап Широтной магистрали, в составе которого и появится разводной мост через Неву, уже ищут подрядчика.

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    Комментарии 32

    VKuser27909222 Мая 2023 в 20:15
    «Губернатор Александр Беглов рассказал о том, что в проекте Генплана до 2040 года учтены пять новых мостов.» «Это мосты: в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост.» Берём счётные палочки. Выходит 3, не 5. Биржевой не новый, капремонт старого моста не может считаться новым мостом. Мифический тоннель, даже если выйдет из области мифов, мостом точно не станет. Привыкли, что никто и никогда не потребует от чиновников ответа за сказанное и обещанное, так уже начали законы арифметики нарушать.
    +0−0
    Ганс-Дитрих Геншер22 Мая 2023 в 20:15
    5 новых картинок нарисуют)
    +0−0
    Brezhnev22 Мая 2023 в 20:09
    “ Смольный: До 2040 года в Петербурге построят пять новых переправ”.
    Только, наверное, забыли добавить после построят частицу ли.
    +0−0
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