Шувалов назначил Беглову встречу под Невой. В Орловский тоннель заводят новых тяжеловесов

Проект Орловского тоннеля, который в новом воплощении предпочитают называть исключительно Среднеохтинским, продолжают нагружать тяжелыми федеральными аббревиатурами. На этом этапе инвесторы просят Смольный хотя бы самому посчитать, сколько человек поедут под землю.

Фото: «Метрогипротранс» Поделиться Поделиться









По словам собеседников «Фонтанки» в Смольном, председатель «ВЭБ.РФ» (и бывший первый вице-премьер) Игорь Шувалов направил письмо на имя губернатора Петербурга еще в середине лета. В нем он напоминает, что его национальный институт развития поддерживает инфраструктурные проекты, которые улучшают городскую среду. Таким, судя по всему, Шувалов считает и Среднеохтинский тоннель: он «улучшит транспортные связи лево- и правобережных районов города, его центральной, северной и восточной частей, снизит нагрузку на существующие мостовые объекты Санкт-Петербурга, увеличит пропускную способность Невы как звена Волго-Балтийского водного пути, повысит оперативность работы экстренных служб».

Фото: «Метрогипротранс» Фото: «Метрогипротранс» Фото: «Метрогипротранс» Поделиться Поделиться





Предпроектные решения по тоннелю правительство города уже видело, видели и читатели «Фонтанки», главное сейчас другое: «Настоящим сообщаю, что ВЭБ.РФ выражает готовность принять участие в организации финансирования реализации данного проекта в сотрудничестве с АО "Метрогипротранс"». Это значит, что к проекту хочет присоединиться госкорпорация развития, один из ключевых исполнителей нацпроектов, пакет проектов которого оценивается даже не сотнями миллиардов и в набсовете у которого — члены правительства.





Проект тоннеля, активированный в Петербурге еще при Валентине Матвиенко, глубоко заморозили после того, как губернатором стал Георгий Полтавченко, сочтя экономически нецелесообразным, хотя концессионер был уже подобран. В 2018 году о нем заговорили снова, создали рабочую группу, но полноценно в двери Смольного инвесторы постучались в прошлом году. АО «Метрогипротранс» принесло чиновникам на суд свои предпроектные решения, а параллельно заручилось поддержкой влиятельной Группы ВИС. Речь о двух двухполосных тоннелях длиной около 2,2 км, которые начинаются у Орловской улицы и выходят в треугольник сада «Нева», разумеется с развязками. Пропускная способность оценивается в 60 тысяч автомобилей в сутки. У «Метрогипротранса» есть для этого проходческий щит диаметром 10,3 метра, построиться можно за 3,5 года. Смольный проводит совещания с инвесторами, но комментировать проект не настроен, ожидая его детальной проработки.

Фото: «Метрогипротранс» Фото: «Метрогипротранс» Поделиться Поделиться





По данным «Фонтанки», письмо Шувалова передали для обработки в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, что, в общем, небесспорное решение, учитывая инвестиционный контекст. КРТИ ответил примерно через месяц: так и так, в проекте генплана до 2040 года тоннель и правда есть, а вот в госпрограмме «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», которую формировали при Полтавченко в 2014 году, предсказуемо нет. А ведь деньги, пусть и гипотетические, это программа, а не генплан, про который даже профильный институт сказал, что это не бюджетная ведомость. Если «ВЭБ.РФ» и правда хочет принять участие в концессии по строительству, городу сначала надо оценить предложения по соглашению — с учетом предполагаемой интенсивности движения, стоимости и сроков строительства, предпосылок по возврату инвестиций. «Необходимо направить в адрес Правительства Санкт-Петербурга концессионную инициативу по реализации объекта, включая результаты транспортного моделирования», — пишет КРТИ.





Появление «ВЭБ.РФ» не отменяет, что концессионером будет выступать Группа ВИС, которая в этом случае впервые серьезно зайдет в город. На сайте организации есть карта с ее проектами, и на ней даже отмечен Петербург, но только при нажатии на него всплывает пустое окно, которое инвестор понятно чем надеется заполнить. Судя по всему, институт развития под руководством Шувалова должен войти в капитал концессионной компании и обеспечивать финансирование.

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Таким образом, вопрос денег, по крайней мере на уровне официальных писем, решен. Видимо, решен и вопрос с генпланом, хотя к проекту уже успели подать предложение по отмене этого строительства даже в теории. Сейчас объект надежно упакован в документ, который готовятся принять в городе.

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Впрочем, тоннель никогда и не покидал генплан с момента своего рождения, он и сейчас значится в той версии, расчетный срок которой недавно истек. Правда, там он входил в план «организационных и технических мероприятий по развитию системы речных перевозок в 2005–2015 годах».

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Примерно на этом же месте — перегон Красносельско-Калининской линии метро от станции «Смольный» до станции «Полюстровский проспект». Но «Фонтанка» писала, что это перспектива 2033 года.

Фото: «Ленметрогипротранс» Поделиться Поделиться





Концессионеры, конечно, рассчитывают управиться быстрее «Метростроя Северной столицы» (контракт с которым, впрочем, пока действует только до 2032-го). Главным камнем преткновения остался вопрос целесообразности, то есть транспортной модели. Пока это горячая картошка, которую стороны передают друг другу. КРТИ, как уже говорилось выше, ждет результатов моделирования от концессионера. Но Группа ВИС и «Метрогипротранс» при подаче частной концессионной инициативы хотят отталкиваться от материалов, которые сам город сочтет надежными.

Кроме того, при ГЧП предполагается, что загрузку объекта гарантирует государство (то самое «Г» в аббревиатуре): мы видели это при соглашениях, где есть минимальный гарантированный доход и где бюджет докладывает деньги, если пассажиров в условном «Чижике» меньше, чем все договаривались между собой. А для этого Петербург и должен заказать разработку транспортной модели по проекту тоннеля, исходя из существующих транспортных потоков, считает «Ч» из ГЧП. По данным «Фонтанки», в августе в Смольный пришло письмо от Группы ВИС и «Метрогипротранса», в котором потенциальный инвестор просит губернатора дать поручение по проведению такой закупки. Без этого процесс дальше не двинется. В комитете по инвестициям «Фонтанке» подтвердили, что на данный момент частной концессионной инициативы по проекту к ним не поступало.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»