Позеленее и пониже. Что требуют петербуржцы от нового Генплана

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Петербуржцы плотно занялись подачей предложений в проект нового Генплана, который определит развитие города до 2040 года с перспективой до 2050-го. «Фонтанка» присмотрелась к «зеленым» заявкам от горожан. Среди них есть и старые, и новые истории.

Бурную активность развили горожане по подаче предложений о сохранении рекреационного статуса территории заказника «Щучье озеро» в Зеленогорске, где планировалось построить лыжно-биатлонный комплекс. Всего было подано 578 заявлений. Это контрпредложения на заявку от неизвестного лица, которое призывает изменить зонирование для прокладки дороги. Она, в свою очередь, соседствует с инициативами городского комитета по спорту — перевести из жилой в деловую зону участок западнее заказника для размещения административно-бытового комплекса с базой проката лыж для зрителей и гаражом для спецтехники, а также многоэтажными автостоянками для зрителей, крытым спорткомплексом с бассейном и залом, общежитием и столовой. Хотя ранее прокуратура нашла нарушения в планах построить комплекс с использованием территории заказника.



Жители южной части в большом количестве подали предложения отказаться от прохождения магистрали в город-спутник Южный через поселок Александровский. Это тоже многолетняя история, местные давно уже пытаются отбиться от этого соседства с трассой.

Также массово горожане подали предложения и по участку в Муринском парке, который город ранее отдал под застройку второй очереди спорткомплекса «Анна Нова». В течение последних нескольких лет жители бились против этой застройки, последовательно выигрывали суды, которые признавали незаконными распоряжения Смольного о переводе рекреационной зоны в зону размещения спортобъектов, отменили разрешение на строительство. И теперь просят установить рекреационную зону Р2 в Генплане.

Фото: скриншот карты РГИС Поделиться Поделиться





В кварталах реновации («старой» программы развития застроенных территорий, а не «новой» КРТ) жители просят не поднимать этажность жилой застройки в районе Нарвской заставы, а также установить зону жилой застройки Ж2 (до 4 этажей) вместо более высокой Ж3 в поселке Песочный. Кстати, сам инвестор — ООО «Реновация СПб» попросил повысить этажность с Ж3 (до 9 этажей) на Ж4 в «реновационном» квартале на Лиговском проспекте, заявив, что в противном случае будет исключен «экономический эффект» от реализации проекта.



Множество точек на карте, где жители просят снизить или хотя бы сохранить планку высотности жилого строительства. Например, в МО «Ланское» на Черной речке, в квартале в границах Бассейной, Кубинской улиц, Новоизмайловского проспекта и Краснопутиловской улицы, в районе улицы Руставели и в квартале, ограниченном проспектом Юрия Гагарина, Бассейной улицей, проспектами Космонавтов и Типанова.

Еще одно массовое предложение: защитить Удельный парк от строительства транспортной инфраструктуры (тоннеля или эстакады). Как указывают заявители, в Приморском районе, по данным на начало 2022 года, недобор по нормативу обеспеченности зелеными насаждениями, а такое строительство, с учетом растущего за счет новостроек населения, не может не усугубить ситуацию с «зеленкой». Напомним, еще в 2020 году была одобрена планировка трассы именно в разноуровневом формате, более щадящем для парка, однако депутаты всё же пытались вернуть участок под неё в зеленую защитную зону, чтобы вообще не допустить стройку. Поправка не прошла.



Есть еще несколько предложений включить территорию, где губернатор Александр Беглов обещал разбить парк «Тучков буян», в зону Р2 (рекреация, парки, сады) вместо Р3, которая позволяет строить санатории и гостиницы.



В Петроградском районе жители попросили сохранить рекреационный статус территории на пересечении Сытнинской улицы и Кронверкского проспекта, известной как место находки «кладбища первых строителей Петербурга».

«Морские» массовые предложения касаются запрета на намыв в северной части Васильевского острова: цель — присвоить территории статус зоны пляжей и рекреации, а водное пространство вернуть акватории. «Фонтанка» рассказывала и показывала, как собираются застраивать это намыв, а также — как жители острова требуют вернуть им побережье.



Кроме того, рекреационную зону горожане просят установить на месте, где планировался Сестрорецкий намыв. Несмотря на то, что про проект вроде бы и позабыли, он перекочевал в текущую версию проекта Генплана.



В Приморском районе жители требуют спасти Шуваловский лес, который зимой «прославился» как «Снегосвалка» и «Шнургора». Вместо моста для соединения Бассейной улицы с улицей Турку горожане предлагают построить тоннель под ж\д веткой Витебского направления, так как для развязки автомобильного движения понадобятся съезды, которые заденут Яблоневый сад и Исфаханский сквер, а также ухудшат условия жизни для близлежащих домов.



Традиционно активность развили жители Шушар и Пушкинского района. Они борются за озеленение и сохранение территорий под скверы, констатируя: в поселке, если учитывать количество жителей и динамику роста их числа, зелени катастрофически мало. На пересечении Витебского проспекта и Пушкинской улицы они просят убрать «зеленый» статус с участка площадью более 19 тысяч «квадратов», аргументируя: он находится в собственности автопредприятия «Трейд Дьюти Фри», которое и не планирует разбивать парк на своей территории в ущерб бизнесу. Поэтому зона Р2 в данном случае не имеет ничего общего с реальностью. В качестве альтернативы жители предлагают «производственную» зону.

В зеленый Р2 шушарцы требуют перевести территорию, где им уже давно обещают разбить парк, но потенциальное пространство для него годами только сокращалось, и от 13 га остались всего 7,5. Еще одно предложение — расширить в Генплане зеленую территорию вокруг «Шушарского пруда»



В числе поправок — ряд «больных» мест на карте города, за которые петербуржцы бьются уже не один год. Это и многострадальный «Сад на Неве» на Смольной набережной, где сначала хотели строить комплекс Музея блокады, потом примеряли здания для Верховного суда, а по действующему Генплану на этом месте должен появиться Орловский тоннель. Впрочем, есть и предложения по отмене этого проекта. Например, такую поправку среди многих других подал депутат ЗакСа Борис Вишневский, который прокомментировал «Фонтанке»: река в этом месте слишком глубокая, и если уж делать переправу, лучше построить мост, хотя и в нём парламентарий не видит особой надобности. Напомним, замороженный и один раз уже не состоявшийся проект недавно был реанимирован, пусть пока только на словах — в Смольном прошло несколько профильных совещаний.



Также Борис Вишневский подал поправку по установке зоны А «акватория» (вместо жилых и деловых зон) для участка более 3 млн кв. м севернее пересечения КАД и побережья Финского залива. Как отмечает депутат, территория находится в собственности Петербурга. Сейчас фактически на этом месте вода.



Фото: скриншот карты РГИС Поделиться Поделиться





Возобновились попытки защитить от застройки Кузнечный сквер, где ранее хотели построить новое здание Музея Достоевского, закрасить зеленым Охтинский мыс для исключения в этом месте застройки, сделать то же самое для территории, на которой расположено здание медсанчасти завода им. Калинина на улице Одоевского, 10. В эту же стопку предложений легли заявки спасти от застройки так называемый «Рожок» (там, где Таллинская улица утыкается в Малоохтинский проспект). В этом месте намечалось строительство первого частного дворца бракосочетаний, против чего активно выступали местные жители. Судя по прошлогодней активности в этой локации, полуострову всё же присматривают некую функцию.



Фото: скриншот карты РГИС Поделиться Поделиться





Множество поправок КГА получил с позицией жителей против строительства мусоросортировочных станций и заводов. Предложения касаются участка севернее дома 148 по Пискаревскому проспекту, на Мебельной улице, в Петергофе на Гостилицком шоссе. Эти участки есть в городской схеме по обращению с отходами, но город неоднократно заявлял, что само попадание в список не означает обязательное строительство объекта. Сейчас в первоочередных планах регионального оператора создание двух комплексов по переработке отходов в Петербурге и трех — в Ленобласти.



Кроме того, нашлись возражающие против строительства Ново-Адмиралтейского моста. Целую плеяду предложений горожане подали против увеличения этажности жилой застройки в квартале, ограниченном Бухарестской улицей, улицей Белы Куна, Пражской и Фучика.

Генеральный план — это главный градостроительный документ города. Он будет определять развитие Петербурга до 2040 года с прогнозом до 2050 года. Текущую версию приняли еще в 2005 году, его «срок годности» истек весной 2021 года. Новый Генплан ждали еще в 2018-м, однако дедлайн несколько раз переносился. Больше полугода документ находился на согласовании с федеральными ведомствами и, наконец, с 27 июля Смольный объявил старт слушаний, правда, сам документ был опубликован через несколько дней после этого.



До того как проект вышел на этап общественных слушаний, по инициативе Смольного Заксобрание города урезало срок на обсуждение для горожан до месяца, а срок экспозиции и подачи предложений — всего до недели (он завершился 10 августа). Из-за сокращенных сроков чиновникам теперь предстоит рассмотреть в предельно сжатое время более 11 тысяч заявок, которые были поданы. Как ожидается, Заксобрание должно рассмотреть законопроект о Генплане во время осенней сессии.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

