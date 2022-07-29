Проектирование биатлонного комплекса «Щучье озеро» в Зеленогорске убрали из инвестпрограммы из-за нарушений

Городские власти исключили финансирование работ по проектированию лыжно-биатлонного комплекса, который планировалось строить на территории заказника «Щучье озеро» в Курортном районе, из инвестпрограммы 2022–2025 годом. Эту информацию «Фонтанке» 29 июля сообщили в комитете по строительству.

Решение было принято после претензий со стороны прокуратуры города. Ведомство установило, что зонирование участка под трассу, которое установлено в правилах землепользования и застройки, не соответствует постановлению Смольного о создании в этом месте заказника. А сам проект задания на проектирование комплекса вступает в противоречие с федеральным законодательством об особо охраняемых природных территориях.