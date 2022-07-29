Проектирование биатлонного комплекса «Щучье озеро» в Зеленогорске убрали из инвестпрограммы из-за нарушений

Городские власти исключили финансирование работ по проектированию лыжно-биатлонного комплекса, который планировалось строить на территории заказника «Щучье озеро» в Курортном районе, из инвестпрограммы 2022–2025 годом. Эту информацию «Фонтанке» 29 июля сообщили в комитете по строительству.
Решение было принято после претензий со стороны прокуратуры города. Ведомство установило, что зонирование участка под трассу, которое установлено в правилах землепользования и застройки, не соответствует постановлению Смольного о создании в этом месте заказника. А сам проект задания на проектирование комплекса вступает в противоречие с федеральным законодательством об особо охраняемых природных территориях.
«Ввиду замечаний прокуратуры и того, что речь идет о заповедной зоне, прокладка трасс в запланированном виде в этом месте невозможна. Комитет исключил финансирование на проектирования объекта из АИП (адресной инвестиционной программы — Прим. ред.) 2023–2025 годов», — подтвердили нашему изданию в комитете по строительству.
Подробнее о повороте в истории со строительством комплекса в Зеленогорске и его возможным переносом из заказника в другое место читайте в материале «Фонтанки».