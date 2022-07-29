Лыжно-биатлонный комплекс около «Щучьего озера» остановила прокуратура

Прокуратура Петербурга заступилась за заказник «Щучье озеро», в котором Смольный запланировал строительство лыжно-биатлонной трассы. Ведомство нашло несоответствие проекта законодательству об особо охраняемых природных территориях. Чиновники пока вычеркнули расходы на проектирование комплекса из инвестпрограммы города на 2022–2025 годы. Теперь реализация проекта в заказнике маловероятна.



Петербургская прокуратура присмотрелась, насколько сочетается проект лыжно-биатлонной трассы около Щучьего озера в Курортном районе и охранный статус этой территории. Выводы получились в пользу сохранения природы, а не «спортивных» планов чиновников.



Как следует из ответа одному из местных жителей (документ есть в распоряжении «Фонтанки»), ведомство 14 июля организовало совещание с представителями комитета по строительству и комитета по спорту, по итогам которого было «принято решение об исключении расходов на проектирование строительства комплекса из адресной инвестиционной программы на 2022 год».

«Ввиду замечаний прокуратуры и того, что речь идет о заповедной зоне, прокладка трасс в запланированном виде в этом месте невозможна. Комитет исключил финансирование на проектирования объекта из АИП 2023–2025 годов», — подтвердили «Фонтанке» в комитете по строительству.



Кроме того, из-за несоответствия проекта задания на проектирование комплекса требованиям федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях ведомство внесло представление в адрес председателя комстроя. Документ, по информации прокуратуры, находится на рассмотрении. Однако в самом комитете редакции сообщили, что не получали представления ведомства, поэтому не могут прокомментировать этот документ.

Прокуратура обратила внимание, что, согласно пункту 6.1 постановления правительства города от 18 января 2011 года №9 «Об образовании государственного природного заказника регионального значения «Щучье озеро», в границах этой территории запрещается любая деятельность, если она противоречит целям и задачам образования заказника и может причинить вред природным комплексам. В том числе, под запретом строительство зданий и других объектов, если оно не связано с обеспечением функционирования заказника, нарушение почвенного и растительного покрова, производство земляных работ, рубка деревьев и кустарников и т.д.



В соответствии с заданием на проектирование «Проектирование строительства лыжно-биатлонного комплекса для круглогодичной спортивной подготовки и проведения соревнований по зимним видам спорта в г. Зеленогорске», которое в августе 2021 года было утверждено заместителем главы комитета по строительству, трассы и срезки в полном объеме должны иметь асфальтовое покрытие и быть освещены. Ширина асфальта — 6 метров с расширением на виражах и подъемах до 9 метров. Ширина обочины — не менее одного метра. Уровень освещенности во время тренировок должен быть 50–100 Лк, во время соревнований — 300 Лк. То есть объем работ и, соответственно, вмешательство в природный ландшафт выглядят значительно.



Вместе с тем участок в границах заказника, который «застолбили» под трассу (его кадастровый номер 78:38:0022501:2226), согласно правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), расположен в территориальной зоне ТР0–2. На ней, по действующей редакции ПЗЗ, разрешено осуществлять деятельность по предоставлению коммунальных услуг, обеспечению спортивно-зрелищных мероприятий, занятия спортом в помещениях, организация спортплощадок и спортбаз.



Фото: скриншот с карты РГИС кадастрового участка 78:38:0022501:2226 Поделиться Поделиться





Надзорное ведомство пришло к выводу, что ПЗЗ в части разрешенных видов использования земельного участка не соответствует постановлению правительства «Об образовании заказника «Щучье озеро», и поручило главам комитетов по градостроительству и по строительству внести изменения в ПЗЗ, чтобы правила соответствовали постановлению об образовании заказника.



Глава комитета по спорту Антон Шантырь на просьбу редакции прояснить вопрос реализации проекта ответил: «Нет возможности прокомментировать сейчас». На уточнение, можно ли понимать, что будущее проекта сейчас неизвестно, согласился: «Непонятно, да».



По мнению осведомленных собеседников «Фонтанки», реализация комплекса в заповедной зоне, с учетом, что его планировали использовать как инфраструктуру для проведения международных стартов, теперь под большим вопросом. И вероятность, что чиновники окончательно откажутся от строительства комплекса около Щучьего и будут искать другую локацию для проекта, достаточно высока.

