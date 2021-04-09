В недрах Смольного родилась идея построить лыжно-биатлонную трассу для международных соревнований. В качестве места авторам приглянулась живописная местность заказника «Щучье озеро», где зимой на лыжах ходят все желающие. Экологи бьют тревогу: «модернизация» этих дорожек может фактически убить треть охраняемой зоны. Чиновники успокаивают: строительство будет вестись в соответствии с законом, и вообще, еще ничего не решено.

В конце марта в Смольном собрались на совещание, где обсуждали создание лыжно-биатлонного комплекса на южной границе заказника «Щучье озеро» с частичным захватом его территории. Чиновники называют эти планы модернизацией. Приглашенным на эту встречу биологам и геологам они рисовали планы крайне туманно и просили только «озвучить мнение».



На вопрос, что за объект планируется и насколько он повредит охраняемой территории, в комитете по спорту «Фонтанке» ответили: «В соответствии с утвержденным техническим заданием, объект запланирован как лыжно-биатлонный комплекс для круглогодичной спортивной подготовки и проведения международных спортивных соревнований по зимним видам спорта и, конечно же, для физкультурников (людей ведущих здоровый активный образ жизни)».

В составе объекта предусмотрены судейский павильон, павильон для участников соревнований, зона старта-финиша, административно-бытовой корпус, крытый спортивный комплекс, гостиница для проживания спортсменов, инженерно-техническая инфраструктура, биатлонное стрельбище, лыже-роллерные трассы. Единовременная вместимость объекта будет определена проектом, — перечислило спортивное ведомство.

В комитете подчеркнули, что размещение инфраструктуры самого стадиона планируется вне границ природного заказника, в котором в рамках разработки проектной документаций будут предусмотрены некая модернизация и благоустройство лыжных трасс.



Ни проекта, ни официального решения относительно территории еще нет. Более того, в своем ответе ведомство подчеркивает, что «устройство лыжных трасс предусмотрено действующим положением о природном заказнике «Озеро Щучье»». Это действительно так. Но обустраивать лыжню можно с различным размахом.

Если отталкиваться от скупого описания объекта и слов «биатлонный», «круглогодичная подготовка» и «международные соревнования», самое время начать тревожиться за будущее Щучьего. Это означает асфальтирование, строительство стрельбища и другой инфраструктуры для спорта высших достижений.

На охраняемой территории есть естественный рельеф, однако в случае реализации задумки придется где-то создавать искусственные насыпи, где-то, наоборот, углубления, уверяют специалисты. На территории «Щучьего» склоны не особо крутые по сравнению с холмами района Токсово-Кавголово, и их не так много, подтвердил доцент кафедры физической географии и ландшафтного планирования Института наук о земле СПбГУ Григорий Исаченко. Ученый предположил, что без земляных работ не обойтись. А это заезд на территорию тяжелой техники: землеройной и грузовиков с грунтом.



«Мы пытались донести, что в результате таких работ будет, конечно, нарушен и сам рельеф. Камовые холмы сложены легкими песчаными почвами. При любом нарушении растительного покрова на склонах могут начаться эрозионные процессы», — поясняет еще одна участница совещания, старший научный сотрудник лаборатории географии и картографии растительности БИН РАН, кандидат биологических наук Елена Волкова.

Если поверхностный слой растительности будет нарушен, то хороший ливень — и все потечет. Сейчас камовый рельеф в «Щучьем» держат сосны, черника, брусника, мох, лишайники.

«Создание лыжных трасс международных стандартов требует инфраструктуры, сооружений, а это дополнительное вмешательство в природные комплексы. Они, надо сказать, довольно уязвимы, потому что это камовый рельеф, и любое воздействие на растительность и почвы чревато развитием эрозионных процессов. Грунт будет смываться, это необратимые процессы. А камовый рельеф (водно-ледниковые гряды) — особо ценный природный объект в пределах заказника. По требованиям для трасс должны соблюдаться определенные уклоны. Все это повлечет земляные работы, которые запрещены режимом ООПТ», — поясняет Исаченко.



Как рассказывают участники встречи, информацию приходилось «вытягивать» буквально по крупицам. «Мы узнали, что нужна лыжная трасса для проведения международных соревнований, хотя много говорили о здоровье нации. Трасса — 12 км, для соревнований нужно 10 км. Часть из них, где-то 3–4 км, хотят заасфальтировать. Ширина трасс — 10–12 метров», — рассказал один из присутствовавших.

Действительно, согласно документу под названием «Руководство по гомологации лыжных трасс», для задуманных международных трасс потребуется ширина в 12 метров. Существующие сейчас — это трассы шириной 4–5 метров. Расширение автоматически означает, что потребуется вырубка деревьев, хотя положение о заказнике допускает исключительно санитарную рубку. Можно очень грубо прикинуть площадь, которую потребуется расчистить от деревьев: не хватающие 5–7 метров ширины перемножить на 10 километров трасс. В итоге — минимум 5–7 га леса территории под топор.

«Это при общей длине трасс не менее 15 километров требует вырубки нескольких тысяч деревьев (в основном сосен), потому что существующие трассы в основном идут по дорожкам. Их обустройство вырубки не требовало, но их ширина примерно 4–6 метров. А расширение до 12, соответственно, — это несколько метров в обе стороны, а там сосновый лес», — говорит Исаченко.



В ходе обсуждения стало понятно, что предполагается установить освещение, соответственно, это либо столбы, либо прокладка кабелей под землей. Еще один элемент инфраструктуры — искусственное заснеживание — требует проведения водопровода.

«Нам сказали, что Щучье озеро — единственное достойное место. На самом деле в области достаточно мест с таким рельефом», — рассказал старший научный сотрудник Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, кандидат биологических наук Владимир Храмцов. его также пригласили озвучить мнение относительно планов по освоению заказника. Однако соседний регион — это уже другой бюджет, а средства, вероятнее всего, на строительство пойдут петербургские.

По мнению экспертов, вторжение профессионального спорта может затронуть около трети территории — южную часть, наиболее живописную. «Это самая лучшая, самая красивая часть заказника», — констатируют ученые.

Заказник — вотчина ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт Петербурга», это «подвед» городского комитета по природопользованию. Там подтвердили, что комитет по спорту рассматривает возможность создания лыжно-биатлонного комплекса с размещением лыжных (лыже-роллерных) трасс в западной части государственного природного заказника регионального значения «Озеро Щучье».



«Проектная документация по прокладке и обустройству в заказнике лыжных трасс в комитете по природопользованию и ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» отсутствует. В отсутствие проекта не представляется возможным определить, какую площадь планируется использовать для развития лыжного спорта», — констатировали чиновники.

Вместе с тем комитет подчеркнул: положение о заказнике выставляет четкие запреты на любую деятельность, если она может причинить вред его природным комплексам и объектам, в том числе строительство, нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, рубка древесной и кустарниковой растительности.

Зона возможного размещения лыжных трасс у «Озеро Щучье» определена «Проектом планировки территории, ограниченной пр. Ленина, полосой отвода железной дороги, границей муниципального образования г. Зеленогорск, административной границей Санкт-Петербурга, в г. Зеленогорске Курортного района» (постановление правительства от 2012 года).

На визуализации предусмотренные этим документом трассы выделены синим и зеленым.



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