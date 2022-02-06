Фальстарт на «Щучьем озере». Горожане возмутились вырубкой леса ради школы «Газпрома» и биатлона

Фото: Анны Шушпановой Поделиться Поделиться







Жители Зеленогорска собрали и направили более полутора тысяч подписей в комитет по градостроительству и архитектуре, чтобы уберечь от вырубки более 28 га леса северо-восточнее пересечения улицы Ленина и Зеленогорского шоссе. Территория расположена в непосредственной близости от заказника «Щучье озеро».

В своем обращении в комитет горожане попросили изменить функциональное назначение участка на «Благоустройство территории» или другой вид разрешённого использования, который позволил бы сохранить на этой территории деревья. В настоящее время территория уже предназначена для размещения жилых домов.



О том, что вместо леса появится некий объект, жители узнали случайно: неизвестные пометили деревья оранжевыми точками (так часто помечают приговоренные к вырубке растения), а в самом лесу заметили технику. Факт проведения работ зафиксирован чиновниками из комитета по благоустройству.



Фото: Марина Базюкина Фото: Марина Базюкина Фото: Марина Базюкина Фото: Марина Базюкина Фото: Марина Базюкина Поделиться Поделиться







Кинувшись искать причину, местные жители обнаружили, что 22 ноября КГА выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории (ППТ). Заявителем является «Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» — тот самый, который построил самую дорогую школу на элитном Крестовском острове. Интересно, что в задании на разработку в графе «перечень планируемых к размещению объектов» о самих объектах умалчивается — там просто перечислены даты и номера писем из комитетов.

ППТ должен быть готов до 20 ноября 2022 года, а до 20 февраля любой желающий имеет право подать свои замечания и предложения, и коллективное письмо жителей является таким обращением. Как пояснили активисты, львиная доля подписантов — это лыжники и гуляющие по лесу люди.



В публичном доступе информации о готовящемся проекте нет: ни на сайте Смольного, ни на сайте администрации Зеленогорска. Завеса тайны, что именно хотят построить на этой городской земле, приподнялась после похода местных жителей в Комаровское лесничество 1 декабря. «При нас туда пришел прораб геодезистов и принес показать договор — по указанию лесничего, который обнаружил, что работы проводились не только на муниципальной территории, но и в зоне городских лесов. Прораб запретил договор копировать или фотографировать. Странно, что в договоре не было указано техническое задание, то есть проект, номер кадастрового участка и прочее. Цель строительства — общеобразовательное заведение с проживанием на 2000 человек», — рассказала одна из активистов Марина Базюкина.

Можно предположить, что координат места в бумагах не было, так как и сейчас, согласно выписке из Росреестра, участок не имеет никакого обременения в виде арендатора или пользователя — то есть «земельные» отношения города и будущего застройщика никак не зафиксированы. Согласно ответу комитета по благоустройству, геодезические работы (со слов неизвестных, их проводивших) вело ЗАО «ЛенТИЗИС», а заказчиком является «Межрегионгаз технологии» — подрядчик спортивных комплексов и той самой школы на Крестовском.



Сведения о планах строить школу-пансионат на 2000 мест подтвердил горожанам комитет по градостроительству — через страницу «ВКонтакте» губернатора Александра Беглова. Пока неизвестные метили деревья, в комитете по инвестициям (ответ от 14 декабря на обращение жителей) утверждали, что заявление потенциального инвестора действительно поступило, но решение по нему еще не принято (все ответы комитетов есть в распоряжении редакции).

Порубочный билет для вырубки деревьев на этой территории не выдавался. И после устных заявлений рабочих, что уже 1 декабря якобы стартует вырубка, жители подали исковое заявление в Куйбышевский районный суд к комитету по благоустройству с требованием признать незаконным бездействие чиновников в части спасения зелени. И попросили наложить обеспечительные меры в виде запрета рубить деревья, в этом суд отказал истцам, однако они подали апелляцию, и 14 февраля должно состояться заседание.

Активисты также разослали обращения ряду депутатов Заксобрания Петербурга и Госдумы, не по одному разу направляли запросы во все профильные комитеты города, в прокуратуру. В планах жителей участвовать в общественных слушаниях по ППТ, а затем подавать предложения скорректировать Генплан, слушания по нему должны начаться во втором квартале 2022 года. И предложили альтернативные варианты для пансионата — на месте одного из заброшенных пионерлагерей.



Местные жители предполагают, что проект структуры «Газпрома» может быть связан с соседним проектом — строительством лыжно-биатлонного комплекса для международных соревнований в заказнике «Щучье озеро». В прошлом году «Фонтанка» писала про этот проект, о котором в Смольном предпочитали больше молчать, и про опасения за судьбу заказника.

Негативно к этому проекту относятся и горожане, так как опасаются, что все, кто катается сейчас на лыжах в этой местности, потеряют такую возможность, так как в этой локации воцарится профессиональный спорт.



Алексей Каширин, начальник отдела развития системы особо охраняемых природных территорий ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» подведомственного комитету по природопользованию, в ходе январской онлайн-лекции (слушать с 1 часа 47 минуты) в ответ на вопрос одного из слушателей затронул и тему «Щучьего». По его данным, уже есть некая проектная организация, которая рассматривает возможность увеличения протяженности планируемых трасс «в разы». «Здесь именно фактическая информация, у меня она заканчивается», — сказал он. По его словам, все административные здания комплекса расположатся вне границ особо охраняемой природной территории, к юго-западу.



Любопытно: глава комитета по спорту Антон Шантырь заявил, что не знает о существовании организации, которая уже занимается проектированием. «Вы звоните в комитет по строительству», — посоветовал он в ответ на вопрос, в курсе ли он как профильный чиновник, что длину трасс на этом спортивном объекте могут увеличить в разы.

«У нас запланировано строительство объекта по спорту. В этом году, перенесен аж с 2019 года, планируется проектирование стадиона и трасс. Там выделенные линии в заказнике, специально под эту трассу выделенные... а кто будет проектировать, я абсолютно не знаю», — сказал Антон Шантырь.

Чиновник заявил, что «надо создавать условия для людей» и посоветовал автору материала не равняться на тех, кто выступает против строительства детских садов и спортплощадок.

В свою очередь, в комитете по строительству редакции рассказали, что даже конкурс на проектирование пока не был объявлен. «Расходы на проектирование объекта включены в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Комитет по строительству готовит конкурс на проектирование биатлонного комплекса в Зеленогорске. Провести его планируется во втором квартале текущего года», — добавили в ведомстве.



«Фонтанке» доподлинно известно, что ситуация вокруг «Щучьего озера», а именно активное и организованное сопротивление застройке местных жителей стало предметом обсуждения на смольнинских совещаниях. Правда, их участники называют борцов против застройки «оппонентами» и констатируют, что история крайне медийная, так как связана «с вырубкой большого количества деревьев». Однако Смольный до сих пор самостоятельно не делал никаких заявлений и разъяснений по этой теме.

Глава комитета по спорту предложил приглашать «Фонтанку» на каждое заседание по строительству комплекса в заказнике, которые проходят раз в месяц, и получил согласие. Редакция ожидает приглашение на ближайшую встречу.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

