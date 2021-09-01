автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После официального открытия «Газпром школы» флёр таинственности с неё не снят. Дорогостоящая начинка учреждения остаётся секретом даже для большинства родителей. Остаётся только верить, что «мечты сбываются».

С утра у «Газпром школы» на Крестовском острове совсем не праздничная атмосфера. Глаз обывателя без труда заметит признаки знакомого жанра «ожидание высокопоставленных персон». У входа выставлен турникет, в два ряда толпятся охранники. Обстановку на дороге контролируют сотрудники ГИБДД, на заднем дворе паркуются две машины неотложки. Кое-где из окон школы выглядывают серьёзные мужчины в белых рубашках.



В девять к забору приходит первый ученик с цветами. Но мальчугана лет десяти с букетом и его папу в спортивном костюме не пускают. Они отступают в сторону и от нечего делать начинают фотографироваться у забора.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пока доступ внутрь открыт только для персонала и приглашённых художественных коллективов. Вооружённые металлоискателями охранники тщательно изучают каждого, проверяют паспорта. «Вешали флаги до трёх часов ночи, надо было успеть к празднику в 10», — говорит в трубку один из входящих внутрь.

Периметр школы изучают люди в пиджаках и медицинских масках. Их пару минут назад привезла служебная газпромовская машина. Один из мужчин интересуется, из какого мы издания и почему у нас нет аккредитации.

— Вы рекламируете недружественное нам авиационное издание, — заявляет он, услышав, что мы из «Фонтанки».

— Вот в чем дело... — отвечаю ему.

— Шутка! — парирует он.

Чёрный Peugeot Partner привозит сразу несколько поколений одной семьи. «Мама училась в «Газпром школе» и теперь дети», — замечает бабушка. У монополии уже есть школа в Новых Черёмушках в Москве. Но так как компания перебирается в Петербург, требуется новое учебное заведение.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Конкурс на строительство частной школы на Крестовском острове структура «Газпрома» объявила в ноябре 2018 года. Ну как объявила... Просто дала знать, что такой конкурс есть — участвовать в нем было нельзя, заказ отдавался единственному подрядчику. Какому — не сообщалось. Была лишь сумма — ровно 3 млрд рублей. И лишь по косвенным признакам можно было понять, что контракт был отдан ООО «Межрегионгаз технологиии» (МРГТ).

Никакой документации, которая бы обосновала эту сумму, не было. Но уже тогда участники подрядного рынка Петербурга уверенно заявляли: денег будет больше, причем намного. По данным «Фонтанки», в 2019 году было заключено дополнительное соглашение. Оно есть в распоряжении редакции, и в нем указана уже совсем другая сумма — 5,2 млрд рублей. Но опять же никак не обозначено, почему так много. Для сравнения: это здание рассчитано на 825 учащихся. А строительство школы в Приморском районе на 1 600 мест, тоже новой и, в общем-то, неплохой, обошлось в 2 млрд рублей.

«Фонтанка» направила в пресс-службу «Газпрома» просьбу подтвердить подлинность документа, имеющегося в распоряжении редакции, и объяснить, с чем связаны такие высокие траты. Однако ответа к моменту публикации не дождалась.



МРГТ, судя по всему, получила этот подряд согласно внутренним документам корпорации, по которым ее высшее руководство имеет право отдавать даже очень крупные заказы в обход конкурсных процедур. Например, потому что деньги при этом остаются «внутри» — то есть подконтрольным компаниям. По формальному признаку МРГТ, которое возглавляет Татьяна Савостенок, именно такая компания, если долго распутывать структуру ее собственников, рано или поздно появится в ПАО «Газпром». Но чего ради это все устроено так сложно — с юридической точки зрения, — ответа нет. В любом случае именно МРГТ сейчас занимается строительством очень ярких и заметных региональных «детских» проектов, включая те, внимание к которым приковано на самом высоком уровне, к примеру центра художественной гимнастики в Сочи.

Интересно, что МРГТ занимался не только строительством здания школы. Компания Татьяны Савостенок была полностью погружена и в подбор кадров для нее. В свое время подыскивало и директора новой школы. Именно эта компания подбирала и оценивала человека, который должен был заниматься «утверждением учебных планов, графиков, устава, правил внутреннего распорядка школы и других локально-нормативных правовых актов, утверждением штатного расписания, педагогической нагрузки работников школы» и многим другим.



К школе один за другим подъезжают служебные газпромовские «мерседесы» и высаживают мам с детьми. Изредка встречаются «порше». «Может, хоть из этих людей сделают», — комментирует гаишник происходящее.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Водитель вручает девочке рюкзачок Dolce & Gabbana. Дама с сияющими камешками на кольце даёт поручение водителю, чтобы он привёз детям куртки. В школу все ещё не пускают.

Но не всех привозят автомобили с водителями. Когда перед входом выстраивается очередь, самой обсуждаемой темой становится свободное место для парковки. Некоторые идут и со стороны метро.

Около десяти утра начинают запускать внутрь. Из-за коронавирусных ограничений разрешают пройти только родителям первоклассников. Остальные взрослые толпятся у забора. Газон вокруг школы ещё не успел прорасти. На его месте засыпана земля. Под утренним солнцем запах от удобрений естественного происхождения становится особо отчётливым. Возле элитной школы воняет, как с деревенской грядки. Проще говоря — навозом. Но дамы на каблуках, с малюсенькими сумочками и собачками под мышками, мужчины в крепко скроенных костюмах как будто этого не замечают. Они стараются разглядеть между жердей забора своих детей в одинаковой форме в сине-чёрную клетку.



«Форму выдают однообразную, как в казарме. Мы давали лекало, но все равно пошили, как на взрослых. Пришлось подгонять», — жалуется один из отцов другому.

Девочка-подросток никак не решается оставить родителей. «Полгода, и ты на свободе», — подбадривает её отец. «Вообще-то, девять месяцев», — отвечает она.

В это время с другого входа служебные автомобили выстраиваются уже во второй ряд. «Да пока эвакуатор приедет...» — машет рукой один из водителей. С этой стороны встречают чиновников, тут уже никто не орудует металлоискателем. Председателя комитета по образованию Наталию Путиловскую и главу Петроградского района Ивана Громова встречают мужчины с красной повязкой с надписью «распорядитель».



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Школа в этом году набрала учеников с 1-го по 8-й класс. Никаких вступительных испытаний, по данным «Фонтанки», не было. Обучение бесплатное. Сотрудникам подразделений компании-монополиста дали возможность просто записать ребёнка в подходящий класс. Перед Днём знаний родительских собраний не проводилось, учебники не выдавались, экскурсии в школу не устраивались. По сути, родители сами пока не знают, что предстоит их детям.



Руководителем «Газпром школы» назначена 47-летняя Татьяна Корниенко. Ранее она возглавляла василеостровскую гимназию № 24 имени И. А. Крылова. Педагогический состав учреждения широкому кругу неизвестен. 25 августа на одном из рекрутинговых сайтов школа объявила вакансию учителя математики. Также в учреждение на полную занятость требуется костюмер. Среди его обязанностей «обслуживание мероприятий, спектаклей и репетиций», а также «выполнение частичного или полного одевания участников массовых и групповых сцен».

Увидеть вживую линейку родители не смогли. Когда детей завели в школу, взрослые отправились по домам смотреть трансляцию. Доступ к ней можно было получить по ссылке, в открытых источниках трансляция не велась. Также и нет никакой группы учреждения в социальных сетях или сайта.

Праздник посетили глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Петербурга Александр Беглов. «Вы получили настоящий дворец», — процитировал Беглова канал «Санкт-Петербург», корреспондентов которого пустили в школу. Правда, опубликованная об этом новость позже исчезла с сайта телеканала. В этой же заметке сообщалось, что в школе обустроены 12 специализированных кабинетов и лабораторий инженерно-технологического направления, 9 — гуманитарно-технологического, два кабинета технологии с возможностями проектирования, 3D-моделирования и прототипирования, спортивные залы, бассейны.



Фото: фрагмент скриншота/instagram.com/ annybrumin Поделиться Поделиться







Пока за стенами «Газпром школы» выступали с официальными речами, в 51-й школе, расположенной через дорогу, праздник шёл в традиционном формате. Выстроенные на линейку дети толкались, шутили и вредничали. Обычная жизнь.

Лена Ваганова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

P.S. О том, как День знаний встречали в самой необычной школе Ленинградской области , читайте на 47news