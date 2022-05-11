    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 8

    3 м/с, ю-з

    752мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd68.84eur72.63
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Противники василеостровского намыва встали на пути у техники. Полиция уже на месте

    4916
    7 комментариев

    На острове Декабристов в Петербурге противники нового намыва требуют вернуть им пляж и мешают проезду строительной техники. Полиция приехала, но пока ведет беседы.

    Фото: Саша Личутин
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщают «Фонтанке» очевидцы вечером 11 мая, основная претензия полиции касается нахождения людей на проезжей части. Местные жители, в свою очередь, настаивают, что это не проезжая часть, а бетонные конструкции на месте, где еще недавно была трава. Их главный лозунг «Остров наш, да будет пляж!»

    Саша Личутин

    Противники нового северного намыва активизировались после того, как на привычном для них пляже появилась техника, хотя о самом проекте известно много лет. Право на проведение работ по поднятию высотных отметок и застройку образовавшейся территории на севере «Группа ЛСР» приобрела еще в 2020 году почти за 3 млрд рублей.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Фонтанка» подробно рассказывала, каким намыв видят сами проектировщики и что по этому поводу думают его противники из числа местных жителей. К 2034 году здесь должны появиться около 700 тысяч кв. м жилья и 260 тысяч кв. метров общественно-деловых объектов и встроенных помещений. Тем не менее на заседании Градсовета прозвучали и критические высказывания относительно проекта.

    Фото: Саша Личутин
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Саша Личутин
    Фото: Саша Личутин

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    hal9000
    а какой тут пляж если тут ЗСД..??..намоют как раз и будет пляж..песочка насыпят..лежи с зонтиком да и все..
    VKuser181384498
    Люди, живущие там хотят пляж. Значит должен быть пляж, а стройка на другом месте. Нельзя так руководству города относится к людям, живущим в СПб. Такое руководство не нужно горожанам, его заменять необходимо.
    Kuzma
    с первым-то намывом на В.О. уже не протолкнуться, что будет со вторым? застроили все и вся улотниловкой , теперь и пляжа лишают.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close