Противники василеостровского намыва встали на пути у техники. Полиция уже на месте

На острове Декабристов в Петербурге противники нового намыва требуют вернуть им пляж и мешают проезду строительной техники. Полиция приехала, но пока ведет беседы.
Как сообщают «Фонтанке» очевидцы вечером 11 мая, основная претензия полиции касается нахождения людей на проезжей части. Местные жители, в свою очередь, настаивают, что это не проезжая часть, а бетонные конструкции на месте, где еще недавно была трава. Их главный лозунг «Остров наш, да будет пляж!»
Саша Личутин
Противники нового северного намыва активизировались после того, как на привычном для них пляже появилась техника, хотя о самом проекте известно много лет. Право на проведение работ по поднятию высотных отметок и застройку образовавшейся территории на севере «Группа ЛСР» приобрела еще в 2020 году почти за 3 млрд рублей.
«Фонтанка» подробно рассказывала, каким намыв видят сами проектировщики и что по этому поводу думают его противники из числа местных жителей. К 2034 году здесь должны появиться около 700 тысяч кв. м жилья и 260 тысяч кв. метров общественно-деловых объектов и встроенных помещений. Тем не менее на заседании Градсовета прозвучали и критические высказывания относительно проекта.