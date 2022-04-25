Каким будет северный намыв Васильевского острова. Представлен новый эскиз застройки

Во вторник, 26 апреля, Градостроительный совет Петербурга рассмотрит эскиз застройки северной части намыва Васильевского острова. Работы стартовали уже в апреле, тогда же набрало активность и противостояние горожан застройке. «Фонтанка» показывает, как будут выглядеть новые кварталы.



ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», ООО «Евгений Герасимов и партнеры», ООО «УРБИС-СПБ», ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры», ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», ООО «Архитектурная мастерская «Б2» Поделиться Поделиться





Над эскизом трудились шесть компаний: непосредственно «Специализированный застройщик «ЛСР», а также «Евгений Герасимов и партнеры», «Урбис-СПБ», «Земцов, Кондиайн и партнеры», «Интерколумниум» и «Архитектурная мастерская «Б2».

О создании в этом месте намыва известно давно — существовавший до сих пор проект планировки территории был утвержден еще в 2007 году и позднее корректировался. Намыв находится в аренде у компании «Терра Нова», которую город наделил статусом стратегического инвестора. Право на проведение работ по поднятию высотных отметок и застройку образовавшейся территории на севере «Группа ЛСР» приобрела еще в 2020 году почти за 3 млрд рублей.



К 2034 году на намыве должны появиться около 700 тысяч кв. м жилья и 260 тысяч кв. метров общественно-деловых объектов и встроенных помещений.

ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», ООО «Евгений Герасимов и партнеры», ООО «УРБИС-СПБ», ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры», ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», ООО «Архитектурная мастерская «Б2» ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», ООО «Евгений Герасимов и партнеры», ООО «УРБИС-СПБ», ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры», ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», ООО «Архитектурная мастерская «Б2» ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», ООО «Евгений Герасимов и партнеры», ООО «УРБИС-СПБ», ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры», ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», ООО «Архитектурная мастерская «Б2» ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», ООО «Евгений Герасимов и партнеры», ООО «УРБИС-СПБ», ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры», ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», ООО «Архитектурная мастерская «Б2» ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», ООО «Евгений Герасимов и партнеры», ООО «УРБИС-СПБ», ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры», ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», ООО «Архитектурная мастерская «Б2» Поделиться Поделиться





В северной части Васильевского острова планируется построить 6 детских садов вместимостью 1130 мест и три школы на 3300 учеников, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Группы ЛСР». Также выделен участок под размещение больницы на 215 коек. В новом квартале должны открыться три кабинета врачей общей практики. Высотность и этажность будущей жилой застройки в настоящее время еще не утверждены. Однако, как указано в мастер-плане, для нескольких десятков зданий потребуется разрешение на отклонение от предельных параметров в части высотности строительства.

ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», ООО «Евгений Герасимов и партнеры», ООО «УРБИС-СПБ», ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры», ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», ООО «Архитектурная мастерская «Б2» Поделиться Поделиться





Общественные обсуждения намыва северо-западной части острова прошли еще в феврале прошлого года. «Фонтанка» подробно показывала, как план по намыву разросся со 143 га до 162,8 га. Предполагается, что первый этап, до 2024 года включительно, будет включать в себя отсыпку пионерной территории и дамбы, заполнение котлованов по обе стороны от нее, отсыпку локации восточнее ЗСД, ограждающей дамбы, крепление откоса территории и строительство берегоукрепления. В рамках второго этапа — по 2026 год, проведут работы по отсыпке отсекающей дамбы и поднятию высотных отметок южнее пионерной дамбы.



Протокол итогов обсуждений опубликован на сайте Смольного. Из документа следует, что на обсуждениях, которые со времен начала пандемии власть перевела на режим «удаленки», из 34 учтенных замечаний и предложений большинство критикуют проект или прямо требуют отказаться от строительства. Некоторые заявители даже предлагают установить мораторий на застройку, другие ссылались на опыт застройки южной части намыва, характеристики которой «далеки от тех, которые свидетельствовали бы о благоприятности окружающей среды», также участники обращали внимание на негативное влияние на экологию и рост нагрузки на коммуникации.



В южной части территории, через которую пролегал привычный для василеостровцев путь на пляж, месяц назад установили строительный забор, после чего гражданский протест приобрел массовый характер. Жители записывают ролики, распространяют листовки, информируют о происходящем соседей, жалуются в полицию на сильный шум от работ после 10 вечера, собирают подписи против застройки и собираются на акции протеста каждое воскресенье.



Последний визит к забору прошел с участием сотрудников полиции. Параллельно идут два судебных процесса, касающихся реализации проекта.



Еще в марте прошлого года общественная организация «Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей» направила в городской комитет по природопользованию заявление о регистрации общественной экологической экспертизы проектной документации «Инженерная подготовка территории земельных участков для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап». А в сентябре того же года общество направило запрос «Специализированному застройщику «ЛСР. Простор» о предоставлении необходимой документации. Застройщик получи запрос, но не ответил на него. И в ноябре общество подало иск в арбитраж с требованием обязать компанию предоставить документы. В марте 2022 года суд частично удовлетворил иск, обязав компанию передать истцу документацию. Решение пока не вступило в силу: в апреле ответчик подал две жалобы, и 18 апреля одну из них было решено направить в апелляционную инстанцию, заседание назначено на 30 мая.



В пресс-службе «Группы ЛСР», в свою очередь, полагают, что «обязанность предоставлять данную документацию каждому человеку с улицы у застройщика отсутствует». «Тем более гражданам, которые изначально занимают конфликтную позицию, бездоказательно оскорбляют компанию в публичном поле, что лишь дополнительно свидетельствует об их определенной ангажированности», — добавляют в пресс-службе.



Уже после подачи обществом естествоиспытателей иска, в октябре 2021 года, застройщик получил положительное заключение государственной экоэкспертизы. После этого противники реализации проекта подали еще один иск — к Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, он рассматривается в Василеостровском районном суде. В нем они оспаривают законность заключения госэкоэкспертизы. Заседание суда по этому поводу состоится 26 апреля в 11:15.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»