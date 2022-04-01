«Группа ЛСР» начала работы по намыву в северной части Васильевского острова

Днем ранее на установку забора с логотипом «Группы ЛСР» обратили внимание горожане, которые опубликовали фото в соцсетях. Речь идет о северной части намывных территорий.

«Мы действительно проводим работы на указанном участке. Начался подготовительный этап реализации проекта», — подтвердили в пресс-службе группы, пояснив, что речь идет о проекте «поднятия высотных отметок», то есть намыве новых территорий на острове.



Ранее «Деловой Петербург» писал, что эту часть территории «Группа ЛСР» планирует застроить по единому мастер-плану. Старт работ по намыву намечался на начало 2022 года, окончание подготовки территории непосредственно к строительству — в 2025 году.

