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    «Группа ЛСР» начала работы по намыву в северной части Васильевского острова

    В Петербурге начались работы по намыву новых территорий в северной части Васильевского острова. Информацию «Фонтанке» 1 апреля подтвердили в пресс-службе компании-застройщика.

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    Днем ранее на установку забора с логотипом «Группы ЛСР» обратили внимание горожане, которые опубликовали фото в соцсетях. Речь идет о северной части намывных территорий.

    «Мы действительно проводим работы на указанном участке. Начался подготовительный этап реализации проекта», — подтвердили в пресс-службе группы, пояснив, что речь идет о проекте «поднятия высотных отметок», то есть намыве новых территорий на острове.

    Ранее «Деловой Петербург» писал, что эту часть территории «Группа ЛСР» планирует застроить по единому мастер-плану. Старт работ по намыву намечался на начало 2022 года, окончание подготовки территории непосредственно к строительству — в 2025 году.

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    Комментарии (11)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    мрак (с)
    kolpankolpan
    Матвиенковской конторе законы не писаны.Единая россия нас затопит.
    James Cook
    Недострой попробуйте продать сначала
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