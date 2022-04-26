«Немножко обидно для такого места». На Градсовете раскритиковали идею превратить намыв во второе Мурино

Что хорошо для Мурино — не годится для морского фасада города.



ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», ООО «Евгений Герасимов и партнеры», ООО «УРБИС-СПБ», ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры», ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», ООО «Архитектурная мастерская «Б2» Поделиться Поделиться





Проект застройки северо-западной намывной части Васильевского острова предстал перед Градостроительным советом. Он соблюдает все нормативы, но поднял вопрос, который хорошо бы адресовать непосредственно губернатору: Петербург действительно хочет, чтобы морской фасад города, знаковое место, превратился в очередной жилой квартал?



Намыв в северо-западной части Васильевского острова — это создание почти 163 га новой территории, которую застройщик «Группа ЛСР» планирует освоить до 2034 года. В новом квартале поселятся приблизительно 29 тысяч человек, там планируется строительство поликлиники, больницы, детсадов, школ и спорткомплекса.



У эскиза застройки шесть авторов: «Специализированный застройщик «ЛСР», а также «Евгений Герасимов и партнеры», «Урбис-СПБ», «Земцов, Кондиайн и партнеры», «Интерколумниум» и «Архитектурная мастерская «Б2». Сам проект «Фонтанка» уже показывала, его можно посмотреть здесь.



Если противники реализации проекта намыва среди жителей ратуют за полное его свертывание из-за возможного ухудшения экологии, качества городской среды и потери Василеостровского пляжа, то на Градсовете задумались над другим: не будет ли ошибкой застроить фасад города исключительно жильем.



Член совета, глава архитектурной мастерской Мамошина Михаил Мамошин констатировал, что представленный эскиз — хорошее начало, и провел ассоциацию со стрелкой Васильевского и локацией у Института Отта. Однако зодчий заметил, что представленный проект «страдает чрезмерным схематизмом и региональностью, которая породила этот схематизм». Он предложил внести несколько традиционных для города градостроительных сюжетов. Спикер обратил внимание, что Приморская площадь на плане — чуть шире обычных проездов, которые веерно выходят на берег Финского залива. И предположил: раз уж назвали место площадью, да еще и Приморской, то и формировать надо полноценный объект.



Замгендиректора института территориального развития Владимир Аврутин высказался еще категоричнее. Он напомнил, что согласно действующему Генплану, территория функционально относится к общественно-деловой зоне. «Мне не очень понятно вообще, как в правилах землепользования и застройки эта территория появляется как жилая... С точки зрения ее местоположения в городе, статуса, конечно, ее деловая роль, неважно, как ее называть, она достаточно велика», — сказал член совета. Он с иронией напомнил, что следующий в повестке заседания вопрос — «размещение университета в полях в Пушкине», и при этом центральная часть города отдается исключительно под жилую застройку.



«Рецензент несколько раз подчеркивал, что для этой территории выполняются все нормы по обеспечению школами, садиками, по обеспечению жилого квартала. И будь этот квартал в Буграх, в Мурино, на Парнасе — там были бы ровно такие же нормы!» — припечатал Аврутин.



По мнению эксперта, которое впоследствии поддержали несколько его коллег по совету, новый намыв должен принципиально отличаться от жилого квартала, расположенного на периферии. Он должен быть в гораздо большей степени наполнен общественно-деловыми объектами, которые будут обслуживать приезжих горожан — то есть общественными пространствами и другими общегородскими объектами.

Выступающий раскритиковал и подход к организации зеленых насаждений. Авторы подчеркивали, что норматив по «зеленке» соблюден. «Появился некий зеленый кусок, зажатый между магистралями. Но он в этом месте, кроме того, что обеспечивает соответствие ПЗЗ, с точки зрения планировочной структуры абсолютно странно выглядит», — убеждал Аврутин.



«В том виде, в каком проект существует сейчас, он представляет собой спальный район, что немножко обидно для такого ответственного места», — согласился с коллегой архитектор из бюро «Хвоя» Георгий Снежкин.



Еще один момент — проницаемость новой территории по отношению к существующей части города. Набережная отрезана Западным скоростным диаметром, появляется новый жилой квартал, но никаких переходов со «старой» части острова на намыв не предусмотрено. Юрий Бакей напомнил, что изначально при проектировке ЗСД были запланированы семь створов для пешеходных переходов.



Святослав Гайкович констатировал, что перед советом предстала огромная и интересная работа, и предложил ее одобрить в общих чертах. Он выразил согласие с выступлениями Мамошина и Аврутина. По мнению зодчего, вид северных и северо-западных групп зданий вызывает удовольствие, более-менее интересна центральная часть, а восточные и западные здания «не удались».

«Начнем с восточной группы. Это просто какие-то два тоннеля... там будет свистеть вдоль этой группы», — заметил он и предложил обозначить пересечение этих пространств с центральной осью, чтобы остановить «бесконечный тоннель». Западная группа, по его мнению, хоть и создает вроде бы традиционный фасад петербургских набережных, но с другой стороны внутреннее пространство надежно отгорожено от прекрасной морской панорамы.



Территория намыва по площади сравнима с отдельным городом, но при этом наполнена как обычный жилой квартал, заметил архитектор, член-корреспондент РАН Максим Атаянц предложил инкорпорировать в этот квартал элемент общественной жизни.

В заседании принял участие депутат Заксобрания Борис Вишневский — сам житель западной части Васильевского острова. Он напомнил собравшимся, что почти 20 лет назад гражданам обещали новый порт в обмен на благоустройство Морской набережной и превращение ее в прогулочную зону. Чем это кончилось — хорошо известно. «После порта появилась идея намыва, и все те, кто когда-то покупал квартиры на Морской набережной с видом на закат солнца, оказались с видом на большую стройку. Когда проектировался и строился южный намыв — показывались ровно такие же, очень красивые и убедительные картинки, и звучали примерно такие же речи, что все будет хорошо», — очертил экскурс депутат. Что представляет намывная территория на юго-западе острова — также известно.

Парламентарий согласился с Аврутиным, что нельзя отдавать это уникальное место под очередной «человейник», несмотря на соблюдение в проекте всех градостроительных нормативов по обеспеченности социнфраструктурой. Также депутат напомнил, что жители западной части Васильевского острова выступают резко против этого проекта, собрали 6 тысяч подписей, и на примере южного намыва опасаются ухудшения экологии.



Глава архитектурного бюро «А.Лен» Сергей Орешкин предложил одобрить работу, однако зодчий настаивает на установке в квартале структуры доминант. Даже если это потребует превышения регламента, даже если они будут сотню метров в высоту. «Это территория знаковая, морской фасад, и конечно, территория должна быть более разнообразная», — добавил зодчий.



Минорное резюме судьбы северной части острова подвел искусствовед, историк архитектуры Семен Михайловский. Он заметил: чтобы намыв не превратился в «спальник», волю должны проявить городские власти, комитет по градостроительству и главный архитектор.



«Если мы это таким сплошным застроим, это неправильно в отношении граждан, которые там будут жить. Это неправильно, несправедливо и вообще плохо. Что южная часть неблагополучная, это очевидно всем», — сказал эксперт. По его мнению, также очевидно, что аналогичная судьба ждет и северную территорию, никакого комфорта тут не будет, как и прогулочных зон. «Все это слова. Я вообще не понимаю, как это можно поддерживать в здравом уме... говорить, что это хорошо и прекрасно. Ничего здесь нет прекрасного, это какая-то ужасная челюсть с зубами, выдвинутая к заливу, и с пломбами. Невнятная и не имеющая авторского почерка», — припечатал выступающий.



Голосование членов совета происходит в заочном режиме. Итоги будут известны позднее. Вероятнее всего, предложенный проект будет принят за основу с предложениями по локальным доработкам.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

