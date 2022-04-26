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    На северном намыве Васильевского острова планируют поселить почти 30 тысяч человек

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    15 комментариев

    На намывных территориях, которые планируется создать в северо-западной части Васильевского острова, планируется возвести жилье, в котором будут проживать приблизительно 29 тысяч человек. Об этом 26 апреля на заседании Градостроительного совета сообщил представитель одной из компаний — авторов мастер-плана территории.

    Кроме того, общая площадь только встроенных помещений на намывных территориях составит 130 тысяч кв. метров.

    Ранее «Фонтанка» показывала эскиз застройки территории, который вынесли на обсуждение Градостроительного совета. Право намыва и застройки территории почти 163 га в 2020 году приобрела «Группа ЛСР».

    Эскиз застройки в соавторстве создавали «Специализированный застройщик «ЛСР», «Евгений Герасимов и партнеры», «Урбис-СПБ», «Земцов, Кондиайн и партнеры», «Интерколумниум» и «Архитектурная мастерская «Б2».

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    Комментарии (15)

    Avs7153
    Такое кучкование весьма удобно для ядрёной боньбы, нопремер...
    DH_
    "Валя-отвали!"(С)
    mynine
    Бабло побеждает добро.

    И я вот что-то не припомню на плане строительства трамвайный линий или метро. Как эти очередные десятки тысяч счастливцев будут выбираться с острова?
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