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Происшествия Повернулась, а его нет. Камеры засняли, как машина сбила пенсионера в Невском районе

Повернулась, а его нет. Камеры засняли, как машина сбила пенсионера в Невском районе

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2 комментария

Автомобилист сбил 73-летнего пенсионера, переходящего улицу Бабушкина на запрещающий сигнал светофора. Момент ДТП попал на видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки».

Источник:

Инцидент произошел этой ночью. За рулем белой KIA был 57-летний водитель, сбивший мужчину с пакетом. На кадрах видно, как впереди него идет женщина, которая в этот момент разговаривала по телефону. Когда она обернулась на страшный звук, мужчина уже лежал на поребрике. Пешеход получил тяжелые травмы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
2
279662540
6 минут
Пешики - оба красавцы! На черепашьем ходу, но на красный - куда-то торопятся. Мужик по ходу уже не торопится.
Гость
3 минуты
активнее залипаем в телефончики, граждане! активнее!!
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