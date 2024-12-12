Повернулась, а его нет. Камеры засняли, как машина сбила пенсионера в Невском районе

Инцидент произошел этой ночью. За рулем белой KIA был 57-летний водитель, сбивший мужчину с пакетом. На кадрах видно, как впереди него идет женщина, которая в этот момент разговаривала по телефону. Когда она обернулась на страшный звук, мужчина уже лежал на поребрике. Пешеход получил тяжелые травмы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.