Автомобиль разбил лобовое стекло о пешехода-нарушителя в Невском районе

В Невском районе Петербурга автомобилист сбил с ног пешехода, идущего на «красный». От удара у машины лопнуло лобовое стекло, пострадавшего экстренно госпитализировали. Подробности сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД 12 декабря.

1 из 5 Источник: Официальный канал УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Дорожный инцидент случился около полуночи у дома 62 на улице Бабушкина. По предварительным данным, 57-летний водитель KIA сбил мужчину, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход получил тяжелые травмы. Судя по кадрам с места происшествия, в результате аварии треснуло лобовое стекло машины.

На вид пострадавшему 60 лет, его личность устанавливается.