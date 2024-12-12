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Происшествия Автомобиль разбил лобовое стекло о пешехода-нарушителя в Невском районе

Автомобиль разбил лобовое стекло о пешехода-нарушителя в Невском районе

1 777
6 комментариев

В Невском районе Петербурга автомобилист сбил с ног пешехода, идущего на «красный». От удара у машины лопнуло лобовое стекло, пострадавшего экстренно госпитализировали. Подробности сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД 12 декабря.

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Источник:

Дорожный инцидент случился около полуночи у дома 62 на улице Бабушкина. По предварительным данным, 57-летний водитель KIA сбил мужчину, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход получил тяжелые травмы. Судя по кадрам с места происшествия, в результате аварии треснуло лобовое стекло машины.

На вид пострадавшему 60 лет, его личность устанавливается.

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Комментарии
6
Delon
50 минут
Пешеход хотел сэкономить три секунды.... И таких много. Что потом с этими секундами делать будут?
Я мудрый
40 минут
наконец-то да же в названии статьи написали, что виноват пешеход, а не водитель. Пора вводить большие штрафы для пешеходов
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