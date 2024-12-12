РЖД будет продавать билеты на Wildberries без своей наценки

ОАО «Российские железные дороги» договорилось с Wildberries о продаже железнодорожных билетов на площадке маркетплейса. При этом перевозчик не будет накидывать наценки со своей стороны, заявил журналистам замглавы холдинга Иван Колесников.

РЖД и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Пассажирского форума PRO//Движение 12 декабря, сообщает ТАСС. Компании планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт, а также популяризировать туристические проекты РЖД и другие их небилетные сервисы вроде бронирования отелей.

Интеграцию построят через мультимодальную цифровую платформу «Инновационная мобильность» посредством API-подключения. Пользователи маркетплейса смогут оформлять билеты непосредственно через интерфейс Wildberries. Продаваться они будут в электронном виде.

По словам Колесникова, компании еще не обсуждали условия о единой цене билетов у РЖД и маркетплейса, но со стороны перевозчика наценок не будет. «Конечно, агентские всегда в определенной степени возможны», — добавил он.

Запустить продажу железнодорожных билетов на Wildberries планируют в 2025 году.