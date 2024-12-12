В Сочи жених сломал невесте челюсть за день до свадьбы. Пара помирилась и пошла в ЗАГС

Предсвадебные хлопоты закончились для невесты сломанной челюстью, а для жениха уголовным делом о причинении средней тяжести вреда здоровью. Несмотря на это, женщина нашла в себе силы простить любимого человека и пара благополучно расписалась, рассказали 12 декабря РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

Драка у будущих молодоженов возникла 4 декабря, за день до торжества, из-за выбранного ресторана. Невеста попросила жениха позвонить в ресторан, чтобы уточнить детали, тот отказался, началась потасовка, из которой женщина вышла с переломом челюсти. Потерпевшая написала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело.

В итоге пара все-таки поженилась и уже планирует первенца, хотя впереди молодоженов ждет судебный процесс. Прокуратура Адлерского района Сочи направила в суд обвинительный акт по уголовному делу.