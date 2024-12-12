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Общество Происшествия Под Всеволожском спасли трёхлапую волчицу, застрявшую за батареей

Под Всеволожском спасли трёхлапую волчицу, застрявшую за батареей

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1 комментарий

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели пришли на помощь черной волчице, оказавшейся в плену у батареи. Для спасения животного со связанной пастью потребовалось подсолнечное масло. Подробности сообщили в группе «Кошкиспас. Спасение животных» 12 декабря.

Источник:

Просьба о помощи поступила от сотрудников приюта для диких животных «Сирин». Они рассказали, что в Колтушах трёхлапая волчица Бедося оказалась зажата за батареей после неудачной игры у источника тепла.

«Волчица была зажата стальной трубой поперек грудины ниже передних лап. Задние лапки стояли на заботливо подставленной табуретке, чтобы была хоть какая-то точка опоры. <…> В таком положении она провела около четырех часов», — написали в группе. Ко всему прочему, батарея была горячей.

Спасатели перекрыли воду, вызвали службы, готовые помочь с коммуникациями и приступили к самостоятельному спасению пленницы. Для безопасности окружающих волчице обмотали пасть, а после обильно смазали ее шерсть и трубы маслом.

В результате Бедосю удалось вытащить из ловушки наружу, во время спасения она даже не рычала. Опасное место закрыли.

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Комментарии
1
AndrewBarsik
9 минут
Как волчицу назовёте, так она и проживёт.
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