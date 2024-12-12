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Власть Рамзан Кадыров и директор ФСБ Бортников встретились, чтобы обсудить обстановку в Чечне

Рамзан Кадыров и директор ФСБ Бортников встретились, чтобы обсудить обстановку в Чечне

1 845
15 комментариев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников встретились в Москве для обсуждения вопросов безопасности. Об этом Кадыров рассказал в своем telegram-канале в четверг, 12 декабря.

Кадыров отметил, что вместе с руководителем ФСБ был поднят вопрос участия Чеченской Республики в СВО, а также затронута тема обстановки внутри региона и атаки беспилотников.

«Александр Васильевич в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике. Наша совместная работа позволяет эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику иных форм преступлений», — написал Кадыров.

Также глава Чечни подчеркнул, что Бортников пообещал оказать любую помощь республике в случае необходимости и посодействовать в решении сложных вопросов.

Напомним, что неделю назад Кадыров выступил с критикой руководства Следственного комитета и МВД РФ. Поводом стало дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, которого обвиняют в нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. «Те люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — сказал Кадыров. По его словам, органы выполняют задачи, поставленные президентом, некачественно.

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Комментарии
15
BobCat2
1 час
Ну зато теперь стало очевидно кто с кем и против кого дружит.
AndrewBarsik
1 час
Молодец Кадыров! Стариков привечает, навещает, не обижает.
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