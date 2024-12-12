ФПК разрешит провозить животных в вагонах повышенной комфортности без выкупа всех мест в купе

Провозить животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа всех мест можно будет в поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) с 1 января 2025 года. Об этом 12 декабря на презентации сообщил заместитель генерального директора Станислав Зотин, пишет РИА Новости.
Вагон повышенной комфортности имеет четыре места, а в стоимость включено питание (ужин или завтрак, вода, чай), постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. В купе: телевизор, розетки 220В, система кондиционирования и другое.
До 31 декабря 2024 года провозить животных в таких вагонах можно только при условии выкупа всего купе, несмотря на размер питомца. С нового года по новым правилам можно везти с собой небольших животных в переноске, для крупных собак действуют прежние правила. Зотин отметил, что такое решение приняли после обращений пассажиров и оно поможет владельцам собак и кошек сэкономить, а другим людям купить билеты в условиях общего дефицита мест.