ФПК разрешит провозить животных в вагонах повышенной комфортности без выкупа всех мест в купе

Провозить животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа всех мест можно будет в поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) с 1 января 2025 года. Об этом 12 декабря на презентации сообщил заместитель генерального директора Станислав Зотин, пишет РИА Новости.

Вагон повышенной комфортности имеет четыре места, а в стоимость включено питание (ужин или завтрак, вода, чай), постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. В купе: телевизор, розетки 220В, система кондиционирования и другое.