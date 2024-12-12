«Нет согласия — нет переезда». Беглов пообещал приостанавливать КРТ, пока на федеральном уровне не поменяют закон

Вопрос по переезду из хрущевок по программе КРТ задали губернатору Петербурга Александру Беглову на прямой линии. Глава города ответил, что программу не планируют реализовывать, пока не будут приняты поправки на федеральном уровне.

«Вопрос сложный. Мы ведь работаем в соответствии с федеральными законами. Мы обязаны их исполнять. Город проделал работу, чтобы защитить интересы горожан. Создали рабочую группу, сформулировали поправки. Их суть в том, чтобы учитывать специфику города. Поправки внесены в Госдуму. Всё, что можно делать, город делает. Будем откладывать КРТ до тех пор, пока нас не услышат», — заметил Беглов.

Он пообещал, что без личного согласия жители хрущевок не переедут из своих квартир.

«Кто-то специально раздувает эту тему», — заметил в эфире ведущий Юрий Зинчук.

Напомним, что в октябре текущего года петербургский парламент рассмотрел законопроект о продлении моратория на КРТ до 2026 года.