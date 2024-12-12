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Город «Нет согласия — нет переезда». Беглов пообещал приостанавливать КРТ, пока на федеральном уровне не поменяют закон

«Нет согласия — нет переезда». Беглов пообещал приостанавливать КРТ, пока на федеральном уровне не поменяют закон

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11 комментариев

Вопрос по переезду из хрущевок по программе КРТ задали губернатору Петербурга Александру Беглову на прямой линии. Глава города ответил, что программу не планируют реализовывать, пока не будут приняты поправки на федеральном уровне.

«Вопрос сложный. Мы ведь работаем в соответствии с федеральными законами. Мы обязаны их исполнять. Город проделал работу, чтобы защитить интересы горожан. Создали рабочую группу, сформулировали поправки. Их суть в том, чтобы учитывать специфику города. Поправки внесены в Госдуму. Всё, что можно делать, город делает. Будем откладывать КРТ до тех пор, пока нас не услышат», — заметил Беглов.

Он пообещал, что без личного согласия жители хрущевок не переедут из своих квартир.

«Кто-то специально раздувает эту тему», — заметил в эфире ведущий Юрий Зинчук.

Напомним, что в октябре текущего года петербургский парламент рассмотрел законопроект о продлении моратория на КРТ до 2026 года.

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КРТ Переезд Губернатор Александр Беглов
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Комментарии
11
alexadmin
56 минут
Есть супер идея для Беглова. Ранжировать налоги на недвижимость по высоте зданий. До 40 метров - обычный, до 70 - двухкратный, до 120 - пятикратный, потом - стократный. Заживём!
Гость
54 минуты
Не знаю, что люди хватаются за эти развалившиеся хрущевки. Ужасное жильё. Хуже только барак. Другой вопрос что переселяют в колпино и ломоносов. Но по закону время на дорогу до работы не должно превышать 40 минут в одну сторону. Ну и качество новостроек, если судить по тому что дают москвичам по программе реновации не намного лучше этих хрущевок. В целом понятно, что власть, сросшаяся с бизнесом хочет в очередной раз налюбить народ.
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