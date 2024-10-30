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Город Мораторий на КРТ в Петербурге продлевают до 2026 года

Мораторий на КРТ в Петербурге продлевают до 2026 года

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6 комментариев

В Петербурге продлят мораторий на действие закона о комплексном развитии территорий (КРТ), который предполагает снос и расселение хрущевок, еще на год — до 2026-го. Заксобрание города 30 октября поддержало проект в первом и втором чтениях, передает корреспондент «Фонтанки».

Авторами инициативы выступили все шесть парламентских фракций: «Единой России», «Справедливой России — За правду», КПРФ, «Яблока», «Новых людей» и ЛДПР.

В настоящее время мораторий — приостановка отдельных положений закона о КРТ — действует до 1 января 2025 года. Мораторий ввели осенью 2022 года, после того, как в Петербурге жители начали массово возмущаться принятым Заксобранием законом.

Коммунист Александр Рассудов констатировал, что продлить мораторий КРТ можно и на более длинный срок — на два и более лет, так как по всем прогнозам будут «аномально высокие ставки». Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский* напомнил, что мораторий продлевают уже в третий раз, и призвал коллег менее лояльно относиться к предложениям Смольного, так как это приводит к ошибкам в будущем.

Ранее петербургские парламентарии предложили поправки в федеральный законопроект о КРТ, которые смягчали бы условия реновации для жителей хрущевок. Депутат от «Единой России» Денис Четырбок констатировал, что поправки вряд ли будут приняты до конца 2024 года, и призвал коллег обратиться к депутатам от своих партий в Госдуме за помощью в работе с продвижением поправок.

* — внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Комментарии
8
Torres
30 минут
кто-бы сомневался))). кому они новые построенные квартиры втюхивать будут под 20% годовых?) и на что строить?) сначала уже построенное распродайте стремительно нищающему населению.
Трассер
14 минут
Не что мешает сделать как в Москве. Вопрос неправильный. Правильный: Кто мешает. Кто они в зак сабантуе? Огласите, пжлста, весь списочек.
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