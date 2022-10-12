В Петербурге депутаты утвердили приостановку закона о КРТ

Заксобрание Петербурга на заседании 12 октября сразу во втором и в окончательном, третьем чтении приняло законопроект о приостановке действия отдельных положений закона о комплексном развитии территорий до 2024 года. Документ был поддержан единогласно, передает корреспондент «Фонтанки».



Документ отправится на подпись губернатору Александру Беглову. Законопроект ставит на паузу нормативный акт о порядке определения границ КРТ и критериях включения в зоны комплексного развития неаварийных хрущевок, о порядке реализации решения о КРТ и о максимальном сроке проведения общих собраний собственников по вопросу включения в «новую» реновацию.