    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, зап

    762мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.68eur62.35

    В Петербурге депутаты утвердили приостановку закона о КРТ

    9440
    4 комментария

    Заксобрание Петербурга на заседании 12 октября сразу во втором и в окончательном, третьем чтении приняло законопроект о приостановке действия отдельных положений закона о комплексном развитии территорий до 2024 года. Документ был поддержан единогласно, передает корреспондент «Фонтанки».

    Документ отправится на подпись губернатору Александру Беглову. Законопроект ставит на паузу нормативный акт о порядке определения границ КРТ и критериях включения в зоны комплексного развития неаварийных хрущевок, о порядке реализации решения о КРТ и о максимальном сроке проведения общих собраний собственников по вопросу включения в «новую» реновацию.

    Ранее парламент отказался поддержать законопроект «Яблока» о смягчении действующего законопроекта.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он относится к панельным хрущевкам 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В сентябре был создан общественный штаб по реновации, в который вошли депутаты, жители в качестве представителей от районов, эксперты и профильные чиновники. Первое заседание состоялось 28 сентября.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ. По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close