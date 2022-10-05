ЗакС отказался поддержать законопроект «Яблока» о смягчении реновации в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга не поддержало законопроект фракции «Яблоко» о смягчении закона о комплексном развитии территорий жилой застройки (КРТ). Инициативу на заседании 5 октября поддержали только пять депутатов, передает корреспондент «Фонтанки».
Авторы предлагали ограничить переселение муниципальным образованием, установить, что под реновацию могут подпасть только дома, в которых износ конструктивных элементов (крыша, фундамент, стены) составляет не менее
Единоросс Денис Четырбок выразил опасения, что парламент опять могут обвинить в поспешности решения, и предложил обсудить всё в рамках общественного штаба по реновации. Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов в ответ попросил коллег не перекладывать ответственность на созданный общественный штаб, так как законы, в том числе и по КРТ, принимаются именно парламентом. Он подчеркнул, что законопроект фракции «убирает наиболее острые углы», и не исключил, что для разных районов возможны разные решения, так как районы имеют различный масштаб, но принципиальный момент — сохранение локации должен быть гарантирован.
Глава профильной парламентской комиссии по градостроительству Валерий Гарнец заявил, что КРТ — это единственный шанс для жителей поменять свое старое жилье на новое, и потребовал не пугать горожан «страшилками».
Вместе с тем ранее в этот день на заседании ЗакС почти единогласно принял законопроект губернатора о приостановлении отдельных положений закона о КРТ до 2024 года.