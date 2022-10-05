ЗакС отказался поддержать законопроект «Яблока» о смягчении реновации в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга не поддержало законопроект фракции «Яблоко» о смягчении закона о комплексном развитии территорий жилой застройки (КРТ). Инициативу на заседании 5 октября поддержали только пять депутатов, передает корреспондент «Фонтанки».



Авторы предлагали ограничить переселение муниципальным образованием, установить, что под реновацию могут подпасть только дома, в которых износ конструктивных элементов (крыша, фундамент, стены) составляет не менее 70 % . Наконец, чтобы собственникам помещений наравне с теми, кто живет по договору соцнайма, предоставлялось равноценное жилье взамен: не меньшее по количеству комнат и общей площади. Ранее Заксобрание дважды отказалось рассматривать эту инициативу.

