    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    1 м/с, зап

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.79eur56.17
    Муниципалы разносят повесткиПремия ФонтанкиВернуть учителяСправочник мобилизацииИдеальный шторм демографиииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    ЗакС отказался поддержать законопроект «Яблока» о смягчении реновации в Петербурге

    1517
    2 комментария

    Законодательное собрание Петербурга не поддержало законопроект фракции «Яблоко» о смягчении закона о комплексном развитии территорий жилой застройки (КРТ). Инициативу на заседании 5 октября поддержали только пять депутатов, передает корреспондент «Фонтанки».

    Авторы предлагали ограничить переселение муниципальным образованием, установить, что под реновацию могут подпасть только дома, в которых износ конструктивных элементов (крыша, фундамент, стены) составляет не менее 70 %. Наконец, чтобы собственникам помещений наравне с теми, кто живет по договору соцнайма, предоставлялось равноценное жилье взамен: не меньшее по количеству комнат и общей площади. Ранее Заксобрание дважды отказалось рассматривать эту инициативу.

    Единоросс Денис Четырбок выразил опасения, что парламент опять могут обвинить в поспешности решения, и предложил обсудить всё в рамках общественного штаба по реновации. Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов в ответ попросил коллег не перекладывать ответственность на созданный общественный штаб, так как законы, в том числе и по КРТ, принимаются именно парламентом. Он подчеркнул, что законопроект фракции «убирает наиболее острые углы», и не исключил, что для разных районов возможны разные решения, так как районы имеют различный масштаб, но принципиальный момент — сохранение локации должен быть гарантирован.

    Глава профильной парламентской комиссии по градостроительству Валерий Гарнец заявил, что КРТ — это единственный шанс для жителей поменять свое старое жилье на новое, и потребовал не пугать горожан «страшилками».

    Вместе с тем ранее в этот день на заседании ЗакС почти единогласно принял законопроект губернатора о приостановлении отдельных положений закона о КРТ до 2024 года.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он относится к панельным хрущевкам 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В сентябре был создан общественный штаб по реновации, в который вошли депутаты, жители в качестве представителей от районов, эксперты и профильные чиновники. Первое заседание состоялось 28 сентября. В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ. По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close