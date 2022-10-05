ЗакС Петербурга поддержал приостановку закона о реновации

Закон о комплексном развитии территорий жилой застройки, вторая волна реновации, будет приостановлен до 2024 года. Соответствующий законопроект парламент Петербурга поддержал в первом чтении 5 октября, передает корреспондент «Фонтанки». «За» высказались 43 депутата, один воздержался.

Документ приостановит действие отдельных положений закона о градостроительной деятельности в Петербурге в части «новой» реновации. Пауза касается нормативного акта о порядке определения границ КРТ и критериях включения в «новую» реновацию неаварийных хрущевок, о порядке реализации решения о КРТ и о максимальном сроке проведения общих собраний собственников, на которых жильцы должны проголосовать за или против включения в реновацию.



По словам представителя Смольного в ЗакСе Константина Сухенко, решение о приостановке было принято не из-за того, что «закон был плох» — он соответствует федеральному законодательству, а из-за возникшего напряжения у экспертов и горожан.

На вопрос, рассматривается ли вариант, чтобы собственники получали равнозначное жилье, представитель губернатора ответил, что адресовал бы «этот вопрос в большей степени к общественному штабу». «На мой взгляд, у нас действительно есть объективные сложности с предоставлением равнозначных помещений», — добавил он. Сухенко пояснил, что это «сложный вопрос», так финансовая нагрузка по компенсации должна лечь либо на бюджет города, либо на инвестора.



Предоставление равноценного или равнозначного жилья в том же районе существенно удорожает проект и создает «целый ряд сложностей», добавил Сухенко. «Я бы не взялся говорить с этой трибуны, что это решение легко принять», — подчеркнул представитель губернатора. В текущей версии закона переселение возможно в границах всего Петербурга.

Вице-спикер Заксобрания Марина Шишкина заявила, что самый главный вопрос: именно город должен взять на себя ответственность за судьбы людей. «Они не могут быть оставлены наедине с застройщиком», — подчеркнула она.

