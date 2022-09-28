Фракция «Петербург против КРТ». В Заксобрании прошло первое заседание общественного штаба по реновации

Фото: Пресс-служба Законодатального собрания СПб Поделиться Поделиться





В Заксобрании прошло первое заседание общественного штаба по реновации. На нем планировалось лишь обсудить организационные вопросы. Но избранные от районов горожане поставили вопрос ребром: существующий закон о КРТ необходимо отменять, и разрабатывать новый. А заодно объявили о создании «фракции» «Петербург против КРТ» и помянули мобилизованных: мол, они голосовать в случае чего не смогут, и это нарушит их права.



В Белом зале Мариинского дворца днем 28 сентября было, что называется, битком. Началось заседание формально: слово взял автор идеи создания штаба — спикер ЗакСа Александр Бельский. Он обрисовал, что штабу предстоит собрать все вопросы по комплексному развитию территорий жилой застройки (КРТ), обсудить эти вопросы и выработать правильные решения, чтобы защитить интересы жителей. Основной вопрос, который находится на поверхности, пояснил глава парламента, — это голосование на общем собрании собственников. Зампред ЗакСа Марина Шишкина рассказала, что к концу месяца должны быть созданы электронная почта, сайт штаба и другие необходимые инструменты работы организации.



Слово дали и «строительному» вице-губернатору Николаю Линченко, который также вошел в состав штаба, озвучил предполагаемые планы: корректировка норм городского законодательства, касающегося КРТ, параллельно с корректировкой федерального законодательства.

Шишкина предложила сформировать три рабочие группы. Первая получила условное название «группа общественного мнения». В ее задачи будет входить мониторинг обращений, организация обратной связи с жителями, встречи с горожанами, анализ поступающих предложений от жителей и экспертов. В качестве руководителя был предложен замглавы фракции «Яблоко» депутат Борис Вишневский.



Вторая группа — по внесению изменений в законодательство — во главе с единороссом Денисом Четырбоком; третья — по взаимодействию с органами исполнительной власти. В качестве ее руководителя предложили председателя парламентской комиссии по градостроительству Валерия Гарнеца, также члена фракции ЕР.

Закон губернатора Александра Беглова о «новой» волне расселения и сноса хрущевок (комплексное развитие территорий, КРТ) ЗакС принял в конце июня. Предполагается, что под демонтаж могут попасть только типовые панельные дома 1957–1970 годов постройки. Сейчас переселение возможно в любую точку в границах Петербурга. Кроме того, собственникам помещений, в отличие от тех, кто живет на основании договора соцнайма, не гарантировано предоставление равноценного жилья с не меньшим количеством комнат и общей площади. А для включения дома в КРТ достаточно, чтобы на общем собрании собственников «за» высказались более двух третей. Новелла взволновала город, и жители начали активно объединяться для защиты своих домов и устраивать встречи. Спикер парламента Александр Бельский предложил создать общественный штаб по реновации, в него вошли депутаты, чиновники, эксперты и избранные голосованием представители от районов. Через полтора месяца Беглов предложил приостановить действие отдельных положений закона до 2024 года. Как планируется, парламент рассмотрит это предложение 5 октября.



А дальше ситуация стала развиваться явно не по сценарию. Представитель от Калининского района Анастасия Кузнецова потянула руку, но на предложение сосредоточиться на оргвопросах заявила: нет, можно сейчас — вопрос важный.

— Если позволите, я продолжу.

— Нет, — твердо ответил Бельский. Однако штаб — не парламент, и слова спикера не заставили его коллегу по штабу замолчать.



«Фонтанка.ру»

— Выслушайте. Все, что было до этого момента обсуждено, не учитывало один фактор. Фактор, о котором было объявлено 21 сентября президентом Путиным, — это частичная мобилизация. Поскольку у нас решение о вступлении в программу КРТ принимается на собрании собственников, в этом случае мы не учитываем мнение людей, которые частично мобилизовались. Соответственно, не представляется возможным объективно в дальнейшем все эти моменты обсуждать, потому что напрямую прослеживается дискриминация тех людей, которые частично мобилизованы. Никаким образом мы не можем обеспечить их присутствие на собрании собственников.



На этих словах Кузнецовой воцарилась относительная тишина. «Как будто бы мы не пришли сюда, чтобы его отменить. Люди заявили, что его нужно отменить. Это всем понятно, хочется вопрос задать», — сказала она. «Я услышал вопрос. Позволите ответить? Вы представляете сейчас интересы части жителей, которые действительно против. И есть те жители, которые «за», — ответил Бельский.



«На протяжении трех месяцев, когда были встречи с муниципалитетом, с администрацией районов, ни один человек на этой встрече, а там были десятки людей, может, даже сотни, ни один человек не заявил поддержку депутатов и не сказал, что он хочет участвовать. Где эти люди, про которых вы говорите?» — отбила Кузнецова.



«Вы собираете людей, которые против», — возразил спикер парламента.

Марина Шишкина постаралась вернуть обсуждение к организационным вопросам. И вроде на некоторое время это удалось. По крайней мере представитель от Невского района Федор Грудин предложил создать четвертую рабочую группу — по регламенту.



«Фонтанка.ру»

Обсуждение вопроса регламента долго не продлилось. Юрист Ирина Баханович, эксперт и член штаба, заявила: нужна отмена действующего закона о КРТ и разработка нового закона. Она напомнила, что власти любят повторять, что Петербург — один из последних регионов, который принял закон о новой реновации. После принятия соответствующего федерального закона прошло полтора года, и за это время члены парламента вполне могли разработать нормальный региональный закон. Завершила свое выступление Баханович предложением создать в штабе «фракцию» «Петербург против КРТ».

Ее поддержал глава муниципалитета №72 Павел Швец, который пригласил всех желающих вступить во фракцию, на что часть участников отреагировала аплодисментами.



«Фонтанка.ру»

А заодно активисты напомнили депутатам: представители «от районов» были избраны, то есть делегированы жителями территорий, то есть представляют в штабе не самих себя, а как раз жителей хрущевок. А представителям от «Единой России» еще и помянули старое: как можно назначать главами комиссий членов этой фракции, если именно их голоса и утвердили закон о реновации!



Представитель Невского района Павел Хусу констатировал, обращаясь к депутатам: «Вы не слышите нас. Да, мы пришли, и мы выступаем против КРТ. А вы это игнорируете».

Заседание продлилось больше часа. По итогу всем участникам было предложено распределиться по рабочим группам по желанию.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»