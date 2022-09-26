Комиссия ЗакСа поддержала законопроект о приостановке КРТ

Парламентская комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам 26 сентября единогласно поддержала приостановку положений закона о «новой» волне реновации, передает корреспондент «Фонтанки».



Глава комиссии Валерий Гарнец заявил, что приостановка отдельных положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ) — «объяснимая вещь», так как эти положения сильнее всего волновали граждан.

Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский отметил, что приостановка отдельных положений никак не влияет на защиту прав граждан. Также депутат напомнил, что на федеральном уровне правительство разработало законопроект корректировки Градостроительного кодекса. Если в настоящее время под КРТ можно передать только земли, которые в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) указаны как земли под КРТ, то кабмин фактически хочет отменить это ограничение. Чиновники хотят дать правительству право принимать решения о комплексном развитии территорий, которые в ПЗЗ не значатся как земли под реновацию.