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    Комиссия ЗакСа поддержала законопроект о приостановке КРТ

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    28 комментариев

    Парламентская комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам 26 сентября единогласно поддержала приостановку положений закона о «новой» волне реновации, передает корреспондент «Фонтанки».

    Глава комиссии Валерий Гарнец заявил, что приостановка отдельных положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ) — «объяснимая вещь», так как эти положения сильнее всего волновали граждан.

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский отметил, что приостановка отдельных положений никак не влияет на защиту прав граждан. Также депутат напомнил, что на федеральном уровне правительство разработало законопроект корректировки Градостроительного кодекса. Если в настоящее время под КРТ можно передать только земли, которые в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) указаны как земли под КРТ, то кабмин фактически хочет отменить это ограничение. Чиновники хотят дать правительству право принимать решения о комплексном развитии территорий, которые в ПЗЗ не значатся как земли под реновацию.

    Кроме того, Вишневский удивился, что законопроект губернатора о приостановке КРТ в Петербурге содержал просьбу рассмотрения в первоочередном порядке и до сих пор не внесен в повестку заседания парламента. Представитель Смольного в Мариинском дворце Константин Сухенко ответил, что «предполагаемая дата рассмотрения 5 октября — пока так».

    Петербургский парламент принял закон о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в конце июня 2022 года. Вторая волна расселения и сноса хрущевок вызвала волнения горожан. Петербуржцев возмутило, что закон позволяет переселять участников программы в любую точку в черте города. Кроме того, на общее голосование жильцов, по итогам которого жители должны принять решение, хотят ли они быть включенными в КРТ, отводится всего 90 дней, а сами протоколы собрания, как показывает практика, нередко подделываются. Третий «острый» момент: отсутствие для собственников квартир гарантий получения равноценного жилья.

    В августе был подан первый коллективный иск против закона о КРТ, следующее заседание, второе по счету, назначено на 3 октября.

    По инициативе спикера ЗакСа Александра Бельского был создан общественный штаб по реновации, в него избрали 39 горожан — представителей от районов, в которых есть панельные хрущевки 1957–1970 годов, потенциально подпадающие под реновацию.

    В середине сентября губернатор Петербурга Александр Беглов предложил приостановить действие закона о КРТ до 2024 года. Градоначальник уже внес соответствующую инициативу в Заксобрание, но пока депутаты ее еще не рассматривали. Однако Бельский назвал предложение «обоснованным и своевременным».

    Как город в течение полутора месяцев готовился защищать свои дома от расселения — читайте в нашем материале.

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    Комментарии 28

    мухомор26 Сен 2022 в 11:24
    Фонтанка,
    настройте свой ддос-гард на отсечение иностранных IP.
    хотя бы комментарии на уровне nginx ограничьте для них. geoip_country настраивается за 2 минуты.
    +1−1
    pozdnisew26 Сен 2022 в 10:59
    Учитывая, что Бельский в интервью сказал раз десять Инветор, и только пару раз Жители, то позиция этого комитета стала понятна.
    +1−0
    iliy26 Сен 2022 в 10:45
    Опять отправляют срочников, отслуживших по 3 месяца на Украину во преки словам президента, здесь где то разрешают, где то нкт писать коменты, что за лгбт лвижение?
    +2−2
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